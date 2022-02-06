"Пусть боится враг, а не мы": Кулеба резко ответил на отрицание Земаном угрозы от России

Дмитрий Кулеба осудил попытки Земана ухудшить отношения с Украиной

Дмитрий Кулеба ответил президенту Чехии / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал правительство страны в комментарии чешским СМИ за решение предоставить оружие Украине. Также он выступил против введения чешских войск в составе групп НАТО на восточных границах Альянса.

Земан поставил под сомнение значимость угрозы вторжения России в Украину. Он охарактеризовал конфликт вокруг Украины как "войну слов", которую, по его мнению, подогревают как Россия, так и западные страны, сообщает DW.

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Реакция Украины

На заявления чешского президента ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского (глава МИД Чехии — ред.). Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом составляет агрессия РФ против Украины", — написал Кулеба в Twitter.

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Также министр иностранных дел призвал не верить апокалиптическим прогнозам насчет войны в Украине.

"В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен бояться нас, а не мы его", — заявил он.

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