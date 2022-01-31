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Порошенку може "прилетіти" за демарш до ДБР: адвокат усе пояснив

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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31 січня, 14:54
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Відмова від давання показань передбачена Конституцією, Порошенко скористався цим правом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України та лідер "Євросолідарності" Порошенко мав право не давати показань. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів адвокат Ростислав Кравець.

"Відмова від давання показань передбачена Конституцією (ст.63 – ред.). Це право Порошенка і жодних наслідків для нього не несе. Але якщо він приховує щось від слідства, не пов'язане з загрозою особисто йому, його можуть притягнути до відповідальності у зв'язку з відмовою від давання показань. Те, що ми чули від ДБР, Порошенка та його адвокатів, його показання стосувалися його особисто, тому він мав право відмовитися від давання показань", – сказав він.

Перехресний допит Порошенка та Медведчука

Говорячи про доцільність перехресного допиту, він зазначив, що не бачить у цьому сенсу, тому що немає підстав для його проведення.

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"Перехресний допит проводиться у тому випадку, коли ті особи, які підозрюються, дають різні свідчення. І тоді їх дійсно потрібно викликати, щоб уточнити, хто каже правду, хто якимось чином ухиляється від чогось або щось приховує. Наразі Петро Порошенко не давав жодних свідчень у цій справі, тому проводити допит немає жодного сенсу", – сказав він.

Нагадаємо, 31 січня Петро Порошенко прибув на допит у ДБР й заявив, що відмовляється співпрацювати зі слідством. Він назвав справу проти себе "шоу у стилі Зеленського" та "переслідуванням опозиції".

У чому звинувачують Порошенка

  • 20 грудня 2021 року Петру Порошенку було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".

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