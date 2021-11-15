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Польща затримала журналістів РФ у "гарячій зоні" на кордоні з Білоруссю

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 листопада, 17:42
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У журналістів не було належних документів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Польщі, біля кордону з Білоруссю, затримано співробітників французької редакції російського телеканалу Russia Today. Про це розповів представник поліції Підляського воєводства Томаш Круп, передають польські. ЗМІ .

"Сьогодні вранці поліція затримала двох людина поблизу населеного пункту Уснаж-Гурни, в зоні, на яку поширюється надзвичайний стан. Вони опинилися співробітниками RT France і пояснили, що прибули робити репортаж", – сказав він.

За інформацією поліції, вони не мали документів, які давали їм дозвіл перебувати в зоні дії надзвичайного стану.

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У поліції нагадали, що у вересні через перебування у зоні надзвичайного стану двоє журналістів польського Onet мали проблеми, а на початку жовтня – журналіста ARTE TV.

У своєму Telegram-каналі керівник RT France Ксенія Федорова прокоментувала інцидент

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США про кризу

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив , що міграційна криза, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.

Ситуація на кордоні

У ніч проти 14 листопада була спроба силового прориву кордону . Група приблизно зі 100 людина на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників та поліції нелегали зникли у лісі. Військові з білоруського боку намагалися зруйнувати тимчасову прикордонну огорожу, виривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

За інформацією прикордонників, білоруси оснастили мігрантів сльозогінним газом, який незабаром застосували стосовно польських військовослужбовців. Ця та подальші спроби нелегально перетнути кордон були припинені.

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Крім того, сьогодні на кордоні з Польщею почалася стрілянина , мігранти почали прорив кордону

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