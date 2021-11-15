Польша задержала журналистов РФ в "горячей зоне" на границе с Беларусью

У журналистов не было надлежащих документов

Журналисты намерены были провести репортаж / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше, у границы с Беларусью, задержали сотрудников французской редакции российского телеканала Russia Today. Об рассказал представитель полиции Подляского воеводства Томаш Круп, передают польские СМИ.

"Сегодня утром полиция задержала двух человек вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны, в зоне, на которую распространяется чрезвычайное положение. Они оказались сотрудниками RT France и объяснили, что прибыли делать репортаж", – сказал он.

По информации полиции, у них не было документов, которые был давали им разрешение находиться в зоне действия чрезвычайного положения.

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В полиции напомнили, что в сентябре из-за пребывания в зоне чрезвычайного положения два журналиста польского Onet имели проблемы, а в начале октября – журналиста ARTE TV.

В своем Telegram-канале руководитель RT France Ксения Федорова прокомментировала инцидент.

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США о кризисе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миграционный кризис, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Ситуация на границе

В ночь на 14 ноября была попытка силового прорыва границы. Группа приблизительно из 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу. Военные с белорусской стороны пытались разрушить временное пограничное заграждение, вырывали столбы ограждения и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

По информации пограничников, белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который те вскоре применили в отношении польских военнослужащих. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были пресечены.

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Кроме того, сегодня на границе с Польшей началась стрельба, мигранты начали прорыв границы