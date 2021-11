На границе с Польшей началась стрельба: мигранты идут на прорыв (видео)

На границе с Польшей началась стрельба, кроме того, мигранты начали прорыв границы. Об этом сообщают польские пограничники в Twitter.

Кроме того, группа беженцев, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора на границе с Польшей.

На пункте пропуска "Брузги" на границе Беларуси с Польшей мигранты отправились из стихийного лагеря, расположенного на белорусской территории.

В данный момент мигрантам удалось сломать изгородь с белорусской стороны границы. С противоположной стороны на пункте пропуска "Кузница" им противостояли польские правоохранители. Для контроля ситуации также на ЧП прибыл вертолет.

Obozowisko, w którym do tej pory znajdowali si migranci jest ju puste. Osoby, które si tam znajdoway, przemieciy si na przejcie graniczne. Marsz migrantów odbywa si pod kontrol biaoruskich sub pic.twitter.com/DtbIdzhGIv

Video of migrants crushing the fence at Belarusian side of the border pic.twitter.com/Dud2YEEctc