На границе с Польшей началась стрельба: мигранты идут на прорыв (видео)

Ситуация на границе накаляется

На границе с Польшей слышна стрельба, силовики контролируют ситуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе с Польшей началась стрельба, кроме того, мигранты начали прорыв границы. Об этом сообщают польские пограничники в Twitter.

Kolejne prowokacje Biaorusinów. Odgosy strzaów, prawdopodobnie ze lepej amunicji to codzienno, z która mierz si nasi onierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

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"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов – это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", – говорится в сообщении.

Ситуация накаляется, мигранты пошли на штурм

Кроме того, группа беженцев, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора на границе с Польшей.

На пункте пропуска "Брузги" на границе Беларуси с Польшей мигранты отправились из стихийного лагеря, расположенного на белорусской территории.

"Около недели они жили в палатках при нулевой температуре, им не хватало пищи и воды. В настоящее время мигранты заявляют, что хотят легально пересечь границу", – сообщают польские СМИ.

В данный момент мигрантам удалось сломать изгородь с белорусской стороны границы. С противоположной стороны на пункте пропуска "Кузница" им противостояли польские правоохранители. Для контроля ситуации также на ЧП прибыл вертолет.

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Obozowisko, w którym do tej pory znajdowali si migranci jest ju puste. Osoby, które si tam znajdoway, przemieciy si na przejcie graniczne. Marsz migrantów odbywa si pod kontrol biaoruskich sub pic.twitter.com/DtbIdzhGIv — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

"Еще провокации белорусов. Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами – повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", – отметили в Минобороны Польши.

Video of migrants crushing the fence at Belarusian side of the border pic.twitter.com/Dud2YEEctc — Liveuamap (@Liveuamap) November 15, 2021

А что говорят в Беларуси?

По сообщениям белорусской стороны, прибывшие на пункт пропуска Брузги-Кузница беженцы утверждают, что хотят легально пересечь границу. Согласно оценке Пограничного комитета Беларуси, на пункте пропуска в общей сложности собралось около 2100 человек.

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Obozowisko, w którym do tej pory znajdowali si migranci jest ju puste. Osoby, które si tam znajdoway, przemieciy si na przejcie graniczne. Marsz migrantów odbywa si pod kontrol biaoruskich sub pic.twitter.com/DtbIdzhGIv — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

"Утром в понедельник 15 ноября беженцы, надеясь на положительный результат ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", – заявила белорусская сторона.

Obozowisko, w którym do tej pory znajdowali si migranci jest ju puste. Osoby, które si tam znajdoway, przemieciy si na przejcie graniczne. Marsz migrantów odbywa si pod kontrol biaoruskich sub pic.twitter.com/DtbIdzhGIv — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Погранслужба Польши также заявила, что мигранты готовят штурм границы.

"С самого утра на пограничном переходе в Кузнице с белорусской стороны собираются нелегальные мигранты. К ним присоединяются новые группировки, которые до сих пор размещались на границе, и пытаются прорвать границу. Все это – под наблюдением белорусских служб", – рассказали пограничники.

С чего все начиналось

8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина начала усиливать границу с Беларусью.

11 ноября пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter сообщил, что в Минске собирают большую группу мигрантов с детьми, которую собираются направить к границам Польши и Литвы.

Ситуация на границе

В ночь на 14 ноября была попытка силового прорыва границы. Группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу. Военные пытались разрушить временное пограничное заграждение, срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

По информации пограничников, белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который они вскоре применили в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены.