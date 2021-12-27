Переговори Путіна та Зеленського: у Кремлі поставили умову Києву

У Кремлі розповіли, що готовий обговорювати президент РФ

Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати із президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини. Проте спілкуватись як із стороною конфлікту на Донбасі вони не будуть.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

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"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання – питання не до Путіна. Путін каже: якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", – заявив він.

Переговори Україна – Росія