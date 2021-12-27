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Переговори Путіна та Зеленського: у Кремлі поставили умову Києву

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
27 грудня, 08:55
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У Кремлі розповіли, що готовий обговорювати президент РФ
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати із президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини. Проте спілкуватись як із стороною конфлікту на Донбасі вони не будуть.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

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"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання – питання не до Путіна. Путін каже: якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", – заявив він.

Переговори Україна – Росія

  • 1 грудня під час щорічного послання до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним оскільки це єдиний спосіб врегулювати конфлікт на Донбасі.
  • Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.
  • Напередодні виступу Зеленського Міноборони України повідомило, що протягом листопада Москва укомплектувала зброєю бойовиків незаконних збройних формувань у так званих "ДНР" та "ЛНР".
  • Загалом заяви з Кремля не вселяють надій на якнайшвидше вирішення збройного конфлікту. 23 грудня Путін заявив, що у нього "складається враження", ніби на Донбасі "готовлять третю військову операцію", а Росію намагаються стримати від втручання загрозою санкцій.

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