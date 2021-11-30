Чим Росія озброїла бойовиків на Донбасі у листопаді – дані української розвідки

Розвідка Міноборони перерахувала все, що Москва поставили на Донбас

Бойовики знову укомплектовані зброєю та технікою / Колаж "Сьогодні"

На фоні скупчення російських військ на кордонах України з'явилася інформація, що впродовж листопада Москва укомплектувала зброєю бойовиків незаконних збройних формувань у так званих "ДНР" та "ЛНР".

Дані про постачання бойовиків зброєю, боєприпасами та пальним оприлюднило Міністерство оборони України

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Дані розвідки

Командування ЗС РФ протягомлистопада "приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення" , – сказано у повідомленні Міноборони.

Також стало відомо, що до підрозділів противника було доставлено понад 3 тисячі тонн пального, запаси мастил та технічних рідин для експлуатації техніки та озброєння в зимових умовах. На ремонт до Росії відправлено поламану техніку.

Ситуація на кордоні