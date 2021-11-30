Чим Росія озброїла бойовиків на Донбасі у листопаді – дані української розвідки

На фоні скупчення російських військ на кордонах України з'явилася інформація, що впродовж листопада Москва укомплектувала зброєю бойовиків незаконних збройних формувань у так званих "ДНР" та "ЛНР".
Дані про постачання бойовиків зброєю, боєприпасами та пальним оприлюднило Міністерство оборони України
Дані розвідки
Командування ЗС РФ протягомлистопада "приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення" , – сказано у повідомленні Міноборони.
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Також стало відомо, що до підрозділів противника було доставлено понад 3 тисячі тонн пального, запаси мастил та технічних рідин для експлуатації техніки та озброєння в зимових умовах. На ремонт до Росії відправлено поламану техніку.
Ситуація на кордоні
- Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливий напад на Україну. Він так і не сказав, коли запланував вторгнення.
- У Латвії настільки стурбовані тим, що відбувається в регіоні, що вона звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
- Національний радник з безпеки США Джейк Салліван зателефонував до глави Офісу президента України Андрія Єрмака стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.
- Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю "Сьогодні" розповіла, що Лондон може відправити війська будь-куди, у випадку необхідності.