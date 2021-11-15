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"Дуже потужна": Тищенко назвав свого фаворита на посаду голови партії

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 листопада, 17:59
В закладинки
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Сьогодні у "слуг" важливий з'їзд, очікуються кадрові перестановки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". На з'їзді народу" оберуть нового голову партії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомило видання "Країна.

За словами Миколи Тищенка, він підтримуватиме на посаду голови партії кандидатуру Олени Шуляк.

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"Олена дуже потужна, професійна, народний депутат, моя колега, заступник голови фракції. Тому, думаю, так, підтримуватиму", – сказав він.

Також він розповів, чи залишиться партія "сексі", як про це говорив Корнієнко, після його звільнення з цієї посади.

"Якщо партія вибиратиме секс напрям – це буде вибір партії, а коли партії знадобиться потужна і рішуча, дієва професійна рука – тоді ми братимемося за справу". Партії потрібно змінювати напрямок руху, більше працювати в "полі" і більше спілкуватися з людьми.

Що відомо про Олену Шуляк

Вона є заступником голови фракції "Слуга народу", заступником голови Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

До обрання до Ради тривалий час займалася підприємницькою діяльністю, була одним із 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членом правління ГО "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

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2014 року балотувалася до Київської міської ради, а 2019-го обрана народним депутатом від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Зміни у "Слузі народу"

  • 8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що уникає керівництва партією "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віце-спікера парламенту. Він нагадав, що на новій посаді є завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення в життя амбітних планів, розбудова якісніших відносин із виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.
  • Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на посаду голови партії є нардеп Олена Шуляк. Також у "СН" назвали топ-5 претендентів на посаду нового глави партії.
  • "Слуга народу" чекає на поповнення у парламенті – Центральна виборча комісія визнала трьох людина народними депутатами .
  • Тим часом голова фракції Давид Арахамія порадив Разумкову скласти мандат та піти на вибори . За його словами, на з’їзді президентської партії вирішили не розглядати питання колишнього спікера Ради.

Журналісти "Сегодня" також розбиралися, що вирішать депутати на своєму з'їзді .

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