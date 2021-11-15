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"Очень мощная": Тищенко назвал своего фаворита на пост главы партии

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
15 ноября, 17:59
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Сегодня у "слуг" важный съезд, ожидаются кадровые перестановки
Сегодня съезда партии "Слуга народа"
Сегодня съезда партии "Слуга народа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состояится съезда партии "Слуга народа", который пройдет в КВЦ "Парковый". На съезде народа", на котором котором изберут нового главу партии, уже съезжаются народные избранники. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание ""Страна.

По словам Николая Тищенко, он будет поддерживать на должность главы партии кандидатуру Елены Шуляк.

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"Елена очень мощная, профессиональная, народный депутат, моя коллега, замглавы фракции. Поэтому, думаю, да, буду поддерживать", – сказал он.

Также он рассказал, останется ли партия "секси", как об этом говорил Корниенко, после его ухода с этой должности.

"Если партия будет выбирать секси направление – это будет выбор партии, а когда партии понадобится мощная и решительная, действенная профессиональная рука — тогда мы будем браться за дело". Партии нужно менять направление движения, больше работать в "поле" и больше общаться с людьми.

Что известно о Елене Шуляк

Она является замглавы фракции "Слуга народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

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В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019-м избрана народным депутатом от "Слуги народа" и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.

Перемены в "Слуге народа"

  • 8 ноября Александр Корниенко заявил, что уходит от руководства партией "СН" в связи с занятостью в должности вице-спикера парламента. Он напомнил, что на новой должности есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением.
  • Корниенко в своем заявлении намекнул, что возглавить "слуг" может женщина. СМИ узнали, что главным кандидатом на пост главы партии является нардеп Елена Шуляк. Также в "СН" назвали топ-5 претендентов на пост нового главы партии.
  • "Слуга народа" ждет пополнение в парламенте – Центральна избирательная комиссия признала троих человек народными депутатами.
  • Тем временем глава фракции Давид Арахамия посоветовал Разумкову сложить мандат и пойти на выборы. По его словам, на съезде президентской партии решили не рассматривать вопрос бывшего спикера Рады.

Журналисты "Сегодня" также разбирались, что решат депутаты на своем съезде.

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