"Мене бояться": Разумков готовий судитися зі "Слугою народу" за мандат

Колишній ексспікер ВР Дмитро Разумков заявив, що у разі, якщо депутати фракції "Слуга народу" вирішать позбавити його мандата, він оскаржуватиме це рішення у суді.
Про це він сказав в ефірі Українського радіо.
За словами Разумкова, його хочуть позбавити мандата у незаконний спосіб. Він назвав два варіанти, коли з'їзд може ухвалити це рішення згідно з Конституцією України.
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"Перший — це якщо народний депутат не вступив до фракції "Слуга народу" або будь-якої іншої фракції. 29 серпня 2019 року я вступив до фракції, після цього став головою Верховної Ради і згідно регламенту на той проміжок часу, поки обіймав цю посаду, не був членом будь-якої фракції та депутатської групи. Друга підстава — це якщо ти власноруч написав заяву про вихід з фракції. Такого не відбувалося. Я не писав. Але, дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні. Думаю, в цьому питанні будуть порушення і з точки зору закону, і з точки зору законів моралі", – сказав ексспікер ВР.
Разумков зазначив, що якщо фракція виключить його зі свого складу, то це ніяк не вплине на його подальшу роботу як народного депутата, і таким чином забрати мандат теж не можна.
"Тобто сьогодні будь-які процеси, які відбуваються навколо мого мандату — це лише політика, це політичний тиск на конкурентів і це насправді показує, що мене бояться мої опоненти", – додав він.
"Битва" за мандат Разумкова
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був призначений Руслан Стефанчук.
- Цьому "слугам" здалося мало і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.
- Своєю чергою Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз у парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.
- А нещодавно Разумков звернувся до "слуг" через свій мандат. За його словами, його швидше застрелять, ніж виженуть із парламенту.