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"Мене бояться": Разумков готовий судитися зі "Слугою народу" за мандат

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
10 листопада, 13:05
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Ексспікер парламенту заявив, що все, що відбувається навколо його мандата, лише політика
Разумков вважає, що в нього не можна забрати мандат. Фото: колаж "Сьогодні"
Разумков вважає, що в нього не можна забрати мандат. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній ексспікер ВР Дмитро Разумков заявив, що у разі, якщо депутати фракції "Слуга народу" вирішать позбавити його мандата, він оскаржуватиме це рішення у суді.

Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

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За словами Разумкова, його хочуть позбавити мандата у незаконний спосіб. Він назвав два варіанти, коли з'їзд може ухвалити це рішення згідно з Конституцією України.

"Перший — це якщо народний депутат не вступив до фракції "Слуга народу" або будь-якої іншої фракції. 29 серпня 2019 року я вступив до фракції, після цього став головою Верховної Ради і згідно регламенту на той проміжок часу, поки обіймав цю посаду, не був членом будь-якої фракції та депутатської групи. Друга підстава — це якщо ти власноруч написав заяву про вихід з фракції. Такого не відбувалося. Я не писав. Але, дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні. Думаю, в цьому питанні будуть порушення і з точки зору закону, і з точки зору законів моралі", – сказав ексспікер ВР.

Разумков зазначив, що якщо фракція виключить його зі свого складу, то це ніяк не вплине на його подальшу роботу як народного депутата, і таким чином забрати мандат теж не можна.

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"Тобто сьогодні будь-які процеси, які відбуваються навколо мого мандату — це лише політика, це політичний тиск на конкурентів і це насправді показує, що мене бояться мої опоненти", – додав він.

"Битва" за мандат Разумкова

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