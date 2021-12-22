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Канал ATR припинив мовлення у Криму – у Раді назвали причину

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 грудня, 16:57
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Кримські татари на окупованому півострові залишилися без інформації з України
Ситуація з недофінансуванням і загрозою припинення мовлення виникає не вперше
Ситуація з недофінансуванням і загрозою припинення мовлення виникає не вперше / Фото: Колаж: Сьогодні

Кримськотатарський телеканал ATR припинив супутникове мовлення на Крим тому, що Кабмін не виділив у повному обсязі кошти на підтримку мовника. Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп від "Євросолідарності" Ірина Геращенко.

"З сьогоднішнього дня єдиний кримськотатарський телеканал АТR припинив супутникове мовлення. Отже, кримські татари на окупованому півострові залишилися без об'єктивної та правдивої інформації з України рідною мовою", – написала вона.

За її словами, можна пафосно відкривати Кримську платформу, але паралельно знищити кримськотатарську промову, викинути мільярд гривень на російськомовний телеканал ДІМ та забути про гібридну інформаційну війну, яку РФ веде проти нас на окупованих територіях.

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Також вона зазначила, що витрачаються мільйони гривень зовсім не на те русло.

"Можна перекинути 15 мільйонів гривень з бюджетної статті про законотворчу діяльність на розпил близької до Банкової медіаструктури, щоб перетворити вузькопрофільний канал "РАДА" на пропагандистський рупор влади. І при цьому не знайти кілька мільйонів для єдиного нішевого телеканалу, який говорить для корінного народу окупованого Криму рідною мовою", – зазначила Геращенко.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Кабінет Міністрів забезпечити мовлення єдиного кримського телеканалу AT.

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"Припинення супутникової промови на окупований Крим через суттєве недофінансування з боку держави неприпустимо , оскільки жителі Криму потребують об'єктивної інформації про Україну", – вважає Денисова.

Вона також підкреслила, що ситуація з недофінансуванням та загрозою припинення мовлення виникає не вперше. З цієї причини на початку 2020 року колектив каналу було скорочено на 45%.

Скандал із телеканалом "Суспільне мовлення"

  • В українському медіапросторі спалахнув скандал. 21 жовтня ведуча ток-шоу "Зворотній відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента у тиску на програму та контроль виступів в ефірах нардепів "Слуги народу".
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував скандал із нібито тиском Банкової на редакційну політику журналістів під час робочого візиту до Черкащини.
  • 21 грудня команда "Суспільного мовлення" зробила заяву в якому вона заявила про те, що вважає настанням на свободу слова та демократичний розвиток нашої країни спробу повернути мовник під державний контроль.

Скандал із телеканалом "Рада"

Парламентський телеканал "Рада" отримав з держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми із відомими ведучими. Але ще до запуску канал зіштовхнувся із хвилею хейту. Своє невдоволення розтратою державних грошей на новий формат каналу висловили не лише представники опозиційних політсил, а й депутати пропрезидентської фракції "Слуга народу".

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