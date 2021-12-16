"Ганебна студія" за 300 мільйонів – нардепи закотили скандал через оновлення телеканалу "Рада"

Пленарне засідання Ради було перервано через суперечку про переформатування державного каналу

Для обговорення ситуації із перезапуском "Ради" було поставлено на паузу пленарне засідання. Фото: колаж "Сьогодні"

Запуск оновленого парламентського телеканалу "Рада", на переформатування якого із бюджету виділили 320 мільйонів гривень, викликав обурення народних депутатів. Цікаво, що невдоволення розтратою державних грошей на новий формат каналу висловили не лише представники опозиційних політсил, а й депутати пропрезидентської фракції "Слуга народу".

Порошенко увірвався до студії

Так, одним із перших, кому не сподобалася модернізація телеканалу за гроші платників податків, виявився п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він буквально увірвався до студії під час прямого ефіру і перервав промову голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Данила Гетьманцева.

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Порошенко вимагає пояснити, на якій підставі в парламенті розмістили телестудію, яка заважає працювати депутатам. Також він заявив, що на фінансування телеканалу витрачаються величезні кошти.

"Я хотів би, щоб усі глядачі телеканалу "Рада" знали: зараз незаконно витрачені гроші платників податків. Ми точно так не залишимо", – наголосив Порошенко.

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У коментарі телеканалу Україна 24 Порошенко додав, що попри те, що в Україні зірвано тендери з палива, медичного та продуктового забезпечення, на які нібито немає грошей, влада знайшла 320 мільйонів гривень на "це непорозуміння".

"Для того, щоб за рахунок бюджетних коштів принижувати опозицію та міжнародних партнерів. Я впевнений, що зараз скоєно злочин", – заявив Порошенко.

Порошенко вимагав пояснити, на якій підставі в парламенті розмістили телестудію, яка заважає працювати депутатам. Фото: Дмитро Гордійчук / Фото: Сьогодні

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Гончаренко нагадав про зобов'язання

Ще один нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко також заявив у кулуарах парламенту, що на оновлений телеканал "Рада" витратили надто багато державних коштів.

"Україна взяла на себе зобов'язання, що у нас не буде державних каналів. Загалом у Європі є практика, що держава має державні канали, як інструмент іншого мовлення, але всередині держави є просто журналісти, є вільні медіа. Коли телеканал "Рада" був фактично як бюлетень, тобто кожна людина могла включити та подивитися трансляцію, щоб знати, як проходять засідання, чи комітети – це правильно" , – наголосив політик.

Олексій Гончаренко: "Україна взяла на себе зобов'язання, що ми не матимемо державних каналів" / Фото: Facebook

У своєму Telegram-каналі депутат також повідомив, що віцеспікер парламенту Олена Кондратюк, яка відповідає за інформаційну політику, заявила, що з нею ніяк не узгодили зміну формату мовлення телеканалу.

Інна Совсун заявила про заблоковану роботу Ради

Нардеп від фракції "Голос" Інна Совсун в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що студія телеканалу "Рада" зайняла майже половину кулуарів, чим створила незручності для депутатів та журналістів.

"Фактично переміщення на другому поверсі Ради заблоковане. Вони просто прийшли та поставили там студію. У журналістів немає можливості дивитися засідання Верховної Ради, оскільки там, де зараз знаходиться студія телеканалу "Рада", був телевізор, який транслював те, що відбувається в залі засідань. Журналісти не чують, як відбувається голосування", – сказала Совсун.

Інна Совсун: "Переміщення на другому поверсі Ради заблоковане". Фото: колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" Гурін обурився утиском опозиції

В свою чергу депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін написав на своїй сторінці у Facebook, що "на телеканалі Рада включили цензуру та ВРУ не працювала усю першу половину дня". Він зазначив, що оновлений телеканал припинив трансляцію брифінгів опозиції. Також переривалася трансляція пленарного засідання Ради.

Крім того, як зазначив Гурін, ведучий телеканалу "Рада" Володимир Петров після сюжету про татуювання свині сказав "а зараз про справжнє свинство" і почав розповідати про ексканцлерку ФРН Ангелу Меркель і президента США Джо Байдена. "Слуга народу" також наголосив, що телеканал 15 грудня не транслював жодного засідання комітету.

"Все це прямо порушує ухвалу ВРУ "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання", – зазначив депутат.

Дмитро Гурін: "На телеканалі Рада включила цензуру і ВРУ не працювала усю першу половину дня" / Фото: Facebook

Його колега з фракції Олександр Качура у коментарі телеканалу "Україна 24" назвав скандал із телеканалом "Рада" хайпом.

"Це просто хайп, нічим не обґрунтований. Вчора тут цілий день опозиція сиділа в ефірі. Від влади нікого не було. Я думав, це якийсь опозиційний канал. Які обмеження їхніх поглядів? Зранку також сиділи від опозиції депутати", – сказав нардеп.

Водночас Качура не втримався від жартів над зовнішнім виглядом студії телеканалу. Через специфічне синє студійне світло, яке заповнило всі кулуари, нардеп порівняв те, що відбувається, з туалетами нічних клубів. Буцімто там теж синій колір, щоб "наркомани не могли розглянути вени".

Олександр Качура: "Це просто хайп, нічим необґрунтований" / Фото: Facebook

Через "Раду" зупинили засідання парламенту

Для обговорення ситуації навколо перезапуску телеканалу "Рада" було поставлено на паузу пленарне засідання та голови фракцій зібралися у кабінеті спікера Руслана Стефанчука. Перерва була оголошена на пів години, але засідання тривало півтори.

Що вирішили нардепи

Після наради нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що депутати прийняли рішення прибрати "ганебну студію" у кулуарах Ради та розбиратимуться, хто спрямовував гроші на переформатування каналу.

"Її приберуть. Також обговорювали, як вони вчора перервали трансляцію засідання з порушенням постанови Верховної Ради. Зараз повернуть трансляцію каналу "Рада" до того виду, яким вона має бути згідно з постановою – повна трансляція засідання Верховної Ради та брифінгів. А ті програми, яких не повинно бути, не транслюватимуться", – додав політик.

Ярослав Железняк: "Ганьбну студію у кулуарах Ради приберуть" / Фото: Офіційний сайт партії "Голос"

Про те, що телеканал "Рада" повернеться до старого формату роботи", повідомила і лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко .

"Канал "Рада" – це канал, який має виконувати єдину функцію: у прямому ефірі доносити трансляції засідання Верховної Ради, засідання комітетів, брифінги депутатів та голів фракцій. Тому зараз, на погоджувальній раді, де знаходилися лідери фракцій, вирішили повернутися до того формату трансляцій, який насправді давав змогу висловитись усім фракціям, усім депутатам, і повернутися до спеціального формату роботи тільки з прямими трансляціями", – розповіла Тимошенко журналістам.

Юлія Тимошенко: "Телеканал "Рада" повернеться до старого формату роботи". Фото: Bloomberg

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що за перші два дні у роботі оновленого телеканалу "Рада" були порушення відповідної ухвали, прийнятої народними депутатами.

"І ми ухвалили разом консенсусне рішення повернутися до виконання цих ухвал", – заявив Арахамія.

Проте нардеп не підтвердив інформацію про те, що з кулуарів другого поверху парламенту незабаром приберуть раніше обладнану студію телеканалу "Рада".

"Я не спростовую і не підтверджую цього. Було обговорення, але не було прийнято таке рішення. Я вважаю, що студія потрібна, але якщо вона якось заважає людям, то треба це вирішити: можливо, зменшити цю студію чи щось перенести", – сказав Арахамія.

Водночас Олексій Гончаренко розповів, що Давид Арахамія заявив депутатам, що "оновлений телеканал "Рада" свій перший день прожив бридко".

Давид Арахамія: "Оновлений телеканал "Рада" свій перший день прожив бридко" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що парламентський телеканал "Рада" отримав з держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні токшоу та аналітичні програми із відомими ведучими. Але ще до запуску канал зіткнувся з хвилею хейту.

Нагадаємо, згідно з постановою Верховної Ради, парламентський телеканал "Рада" повинен у повному обсязі транслювати: засідання парламенту, присяги нардепів, відкриття та закриття сесій, проведення години питань уряду, брифінги народних депутатів, офіційні виступи та заяви голови парламенту.