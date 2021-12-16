"Позорная студия" за 300 миллионов – нардепы закатили скандал из-за обновления телеканала "Рада"

Пленарное заседание Рады было прервано из-за спора о переформатировании государственного канала

Для обсуждения ситуации с перезапуском "Рады" было поставлено на паузу пленарное заседание. Фото: коллаж "Сегодня"

Запуск обновленного парламентского телеканала "Рада", на переформатирование которого из бюджета выделили 320 миллионов гривен, вызвал возмущение народных депутатов. Любопытно, что свое недовольство растратой государственных денег на новый формат канала высказали не только представители оппозиционных политсил, но и депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа".

Порошенко ворвался в студию

Так, одним из первых, кому не понравилась модернизация телеканала за деньги налогоплательщиков, оказался пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он буквально ворвался в студию во время прямого эфира и прервал речь выступавшего главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Порошенко потребовал объяснить, на каком основании в парламенте разместили телестудию, мешающую работать депутатам. Так же он заявил, что на финансирование телеканала тратятся огромные средства.

"Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков. Мы точно это так не оставим", – подчеркнул Порошенко.

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В комментарии телеканалу "Украина 24" Порошенко добавил, что, несмотря на то, что в Украине сорваны тендеры по топливу, медицинскому и продуктовому обеспечению, на которые якобы нет денег, власть нашла 320 миллионов гривен на "это недоразумение".

"Для того, чтобы за счет бюджетных средств унижать оппозицию и международных партнеров. Я уверен, что сейчас совершается преступление", – заявил Порошенко.

Порошенко потребовал объяснить, на каком основании в парламенте разместили телестудию, мешающую работать депутатам. Фото: Дмитрий Гордийчук / Фото: Сегодня

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Гончаренко напомнил об обязательствах

Еще один нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко также заявил в кулуарах парламента, что на обновленный телеканал "Рада" потратили слишком много государственных средств.

"Украина взяла на себя обязательство, что у нас не будет государственных каналов. Вообще в Европе есть практика, что у государства есть государственные каналы, как инструмент иного вещания, но внутри государства есть просто журналисты, есть свободные медиа. Когда телеканал "Рада" был фактически как бюллетень, то есть каждый человек мог включить и посмотреть трансляцию, чтобы знать, как проходят заседания, или комитеты – это правильно", – подчеркнул политик.

Алексей Гончаренко: "Украина взяла на себя обязательство, что у нас не будет государственных каналов" / Фото: Facebook

В своем Telegram-канале депутат также сообщил, что вице-спикер парламента Елена Кондратюк, которая отвечает за информационную политику, заявила, что с ней никак не было согласовано изменение формата вещания телеканала.

Инна Совсун заявила о заблокированной работе Рады

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун в эфире телканала "Украина 24" заявила, что студия телеканала "Рада" заняла почти половину кулуаров, чем создала неудобства для депутатов и журналистов.

"Фактически, перемещение на втором этаже Рады заблокировано. Они просто пришли и поставили там студию. У журналистов нет возможности смотреть заседание Верховной Рады, так как там, где сейчас находится студия телеканала "Рада", находился телевизор, который транслировал происходящее в зале заседаний. Журналисты не слышат, как проходит голосование", – сказала Совсун.

Инна Совсун: "Перемещение на втором этаже Рады заблокировано". Фото: коллаж "Сегодня"

"Слуга народа" Гурин возмутился ущемлением оппозиции

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин написал на своей странице в Facebook, что "на телеканале Рада включили цензуру и ВРУ не работала всю первую половину дня". Он отметил, что обновленный телеканал приостановил трансляцию брифингов оппозиции. Также прерывалась трансляция пленарного заседания Рады.

Кроме того, как отметил Гурин, ведущий телеканала "Рада" Владимр Петров после сюжета о татуировке свиньи сказал "а сейчас о настоящем свинстве" и стал рассказывать об экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель и президенте США Джо Байдене. "Слуга народа" также обратил внимание, что телеканал 15 декабря не транслировал ни одного заседания комитета.

"Все это прямо нарушает постановление ВРУ "О порядке освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва", – отметил депутат.

Дмитрий Гурин: "На телеканале Рада включили цензуру и ВРУ не работала всю первую половину дня" / Фото: Facebook

Его коллега по фракции Александр Качура в комментарии телеканалу "Украина 24" назвал скандал с телеканалом "Рада" хайпом.

"Это просто хайп, ничем необоснованный. Вчера тут целый день оппозиция сидела в эфире. От власти никого не было. Я думал, это какой-то оппозиционный канал. Какие ограничения их точек зрения? Сутра также сидели от оппозиции депутаты", – сказал нардеп.

В тоже время Качура не удержался от шуток над внешним видом студии телеканала. Из-за специфического синего студийного света, который заполнил все кулуары, нардеп сравнил происходящее с туалетами ночных клубов. Якобы там тоже синий цвет, чтобы "наркоманы не могли разглядеть вены".

Александр Качура: "Это просто хайп, ничем необоснованный" / Фото: Facebook

Из-за "Рады" остановили заседание парламента

Для обсуждения ситуации вокруг перезапуска телеканала "Рада" было поставлено на паузу пленарное заседание и главы фракций собрались в кабинете спикера Руслана Стефанчука. Перерыв был объявлен на полчаса, но заседание продолжалось полтора.

Что решили нардепы

После совещания нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что депутаты приняли решение убрать "позорную студию" в кулуарах Рады и будут разбираться, кто направлял деньги на переформатирование канала.

"Ее уберут. Также обсуждали, как они вчера прервали трансляцию заседания в нарушение постановления Верховной Рады. Сейчас вернут трансляцию канала "Рада" к тому виду, каким она должна быть согласно постановлению – полная трансляция заседания Верховной Рады и брифингов. А те программы, которых не должно быть, не будут транслироваться", – добавил политик.

Ярослав Железняк: "Позорную студию в кулуарах Рады уберут" / Фото: Официальный сайт партии "Голос"

О том, что телеканал "Рада" вернется к старому формату работы сообщила и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Канал Рада – это канал, который должен выполнять единственную функцию: в прямом эфире доносить трансляции заседания Верховной Рады, заседания комитетов, брифинги депутатов и глав фракций. Поэтому сейчас, на согласительном совете, где находились лидеры фракций, решили вернуться к тому формату трансляций, который на самом деле давал возможность высказаться всем фракциям, всем депутатам, и вернуться к специальному формату работы только с прямыми трансляциями", – рассказала Тимошенко журналистам.

Юлия Тимошенко: "Телеканал "Рада" вернется к старому формату работы". Фото: Bloomberg

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что за первые два дня в работе обновленного телеканала "Рада" были нарушения соответствующего постановления, принятого народными депутатами.

"И мы приняли вместе консенсусное решение вернуться к исполнению этих постановлений", – заявил Арахамия.

Однако нардеп не подтвердил информацию о том, что с кулуаров второго этажа парламента вскоре уберут ранее оборудованную студию телеканала "Рада".

"Я не опровергаю и не подтверждаю этого. Было обсуждение, но не было принято такое решение. Я считаю, что студия нужна, но если она как-то мешает людям, то надо это решить: возможно, уменьшить эту студию или что-нибудь перенести", – сказал Арахамия.

В то же время Алексей Гончаренко рассказал, что Давид Арахамия заявил депутатам, что "обновленный телеканал "Рада" свой первый день прожил мерзко".

Давид Арахамия: "Обновленный телеканал "Рада" свой первый день прожил мерзко" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта.

Напомним, согласно постановлению Верховной Рады, парламентский телеканал "Рада" должен в полном объеме транслировать: заседание парламента, присяги нардепов, открытие и закрытие сессий, проведение часа вопросов правительству, брифинги народных депутатов, официальные выступления и заявлений главы парламента.