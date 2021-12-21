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В Україні намагаються ліквідувати незалежне мовлення – заява "Суспільного"

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 грудня, 18:02
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У парламенті з'явився законопроєкт, який може боляче вдарити по телеканалу
У медіа розкритикували створення держконцерну
У медіа розкритикували створення держконцерну / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда "Суспільного мовлення" вважає наступом на свободу слова та демократичний розвиток нашої країни спроби повернути мовник під державний контроль. Про це йдеться у заяві телеканалу.

Законопроект №6430 "Про Державний інформаційний концерн телебачення та радіомовлення України" зареєстровано 15 грудня. Його автором є нардеп "Слуги народу" Олег Дунда, він пропонує створити концерн на базі Національної громадської телерадіокомпанії України, Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" та Державного агентства України з кіно.

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Така ініціатива Дунди суперечить не лише законодавству України та обраному курсу роздержавлення ЗМІ, а й зобов'язанням України перед Радою Європи.

Також команда мовника нагадала слова посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, який заявляв про те, що незалежні ЗМІ залишаються наріжним каменем для забезпечення стійкості України у боротьбі проти дезінформації та що ні підконтрольні державні канали, ні знищення незалежного "Суспільного мовлення" не допоможуть дати відсіч агресії РФ. .

"До тиску "гривнею" влада додала тиск "захистом нашого інформаційного поля", пропонує маніпуляціями і пропагандою боротися з маніпуляціями і пропагандою ворога", – йдеться у повідомленні.

Голова правління Громадського Микола Чернотицький переконаний, що законопроєкт пов'язаний із майбутніми виборами.

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"Незалежні ЗМІ залишаються наріжним каменем для забезпечення стійкості України в боротьбі проти дезінформації". Ні підконтрольні державні канали, ні знищення незалежного Суспільного мовника не допоможуть дати відсіч агресії РФ, натомість це може стати нездоланною перешкодою для демократичного розвитку України. Ініціатива пана Дунди виглядає як спроба до наступних виборів взяти під власний контроль єдине незалежне національне медіа, – заявив Чорнотицький.

Скандал у телеефірі

  • В українському медіапросторі спалахнув скандал . 21 жовтня ведуча ток-шоу "Зворотній відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента у тиску на програму та контроль виступів в ефірах нардепів "Слуги народу".
  • Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко упевнений, що тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим, і попросив пояснень з боку Банкової.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував скандал з нібито тиском Банкової на редакційну політику журналістів під час робочого візиту до Черкаської області.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відкинув заяви про тиск та ультиматуми з боку ОП, підкресливши, що представники влади регулярно з'являються в програмах "Суспільного", зокрема і в програмі "Зворотний відлік".
  • Увечері редакція "Суспільного" випустила свою заяву, в якій сказано про неприпустимість практики, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо або опосередковано впливати на формування складу учасників ток-шоу.

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