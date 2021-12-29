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Кабмін затвердив план на випадок воєнного стану – які будуть обмеження

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 грудня, 17:24
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Заборона чи обмеження може запроваджуватися військовим командуванням на підставі указу президента України
Обмеження не будуть діяти на території, на якому військовому положенні не введено
Обмеження не будуть діяти на території, на якому військовому положенні не введено / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. Рішення опубліковано на сайті уряду.

У рішенні зазначено

  • обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження щодо вибору місця перебування або місця проживання осіб;
  • терміни введення заборони або обмеження щодо вибору місця перебування або місця проживання осіб;
  • перелік осіб, яким забороняється чи обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;
  • населені пункти, в яких вводиться заборона або обмеження щодо вибору місця перебування або місця проживання осіб;
  • інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу президента України щодо запровадження воєнного стану в Україні чи окремих її місцевостях.

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Згідно з указом, вибір місця перебування або місця проживання осіб запроваджується військовим командуванням на підставі указу президента України про введення військового стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування або проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан , зняття з оголошеного (зареєстрованого) місця перебування або місця проживання осіб на території, де діє військовий стан.

Водночас, обмеження не діють стосовно зняття з оголошеного (зареєстрованого) місця перебування або місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій військовий стан не введений.

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Загроза вторгнення Росії

  • 27 грудня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що чекає на Росію в Україні .
  • Журналіст РФ Ігор Яковенко розповів, яке майбутнє Володимир Путін готовий іт росіянам . Він нагадав, що МНС Росії нещодавно оприлюднило ГОСТ про братські могили.
  • 21 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує стягувати до кордонів України додаткові війська . За його словами, концентрація військових сил відбувається, незважаючи на заклики до деескалації.
  • 20 грудня британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
  • Водночас, колишній заступник генерального секретаря НАТО, американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити , війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".

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