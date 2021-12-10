Через Саакашвілі покарали українських прикордонників – що сталося

Державна прикордонна служба України дисциплінарно покарала кількох посадових осіб через можливе незаконне перетинання кордону України екс-президента Грузії Міхеїлом Саакашвілі . Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді ".
"Про обставини можливого незаконного перетину державного кордону громадянином України Саакашвілі Адміністрацією Держприкордонслужби наприкінці вересня було проведено службове розслідування . На час розслідування посадовців з керівного складу прикордонного підрозділу, прикордонного загону та Південного регіонального управління було відсторонено від виконання завдань за посадою", – розповів він.
За його словами, поки що він не може розкрити подробиці розслідування, оскільки матеріали містять інформацію з обмеженим доступом, і зараз вони направлені відповідному органу досудового розслідування, яким відкрито кримінальне провадження за цим фактом.
"За результатами розслідування ряд посадових осіб із вищевказаних підрозділів та органів ДПСУ притягнуто до дисциплінарної відповідальності" – резюмував він.
Нагадаємо, 7 листопада ДПСУ розпочала розслідування обставини виїзду Саакашвілі з України та факт перетину державного кордону. Докладно перевіряється вся інформація, як він виїхав за межі України".
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Ситуація із Саакашвілі
Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як його партія програла вибори політичній силі олігарха Бідзини Іванішвілі . Метою приїзду було прагнення підтримати свою партію на місцевих виборах. Проте через день після незаконного перетину кордону Грузії Саакашвілі затримали.
У Мережі з'явилися кадри як голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі добирався з України до Грузії на поромі . Відповідне відео показали російські телеканали. Як відомо, до Грузії морем можна дістатися тільки з Одеської області. Звідти курсує пором у Батумі.
У грузинській прокуратурі розповідали, що 28 вересня близько 23:00 до порту Поті увійшло судно, яке вирушило з українського Чорноморська. З цього судна 29 вересня вирушила вантажівка, яка була завантажена молочною продукцією, – усередині знаходився Саакашвілі.