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Из-за Саакашвили наказали украинских пограничников – что произошло

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 декабря, 14:14
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Дело касается незаконного пересечения государственной границы Украины
Выясняется, как Саакашвили покинул Украину
Выясняется, как Саакашвили покинул Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственная пограничная служба Украины дисциплинарно наказала нескольких должностных лиц из-за возможного незаконного пересечения границы Украины экс-президента Грузии Михеилом Саакашвили. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Об обстоятельствах возможного незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины Саакашвили Администрацией Госпогранслужбы в конце сентября было проведено служебное расследование. На время расследования должностные лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности", – рассказал он.

По словам Демченко, пока что он не может раскрыть подробности расследования, потому, что поскольку материалы содержат информацию с ограниченным доступом, и сейчас они направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту.

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"По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности" – резюмировал он.

Напомним, 7 ноября ГПСУ начала расследование обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины".

Ситуация с Саакашвили

Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как его партия проиграла выборы политической силе олигарха Бидзины Иванишвили. Целью приезда было стремление поддержать свою партию на местных выборах. Однако через день после незаконного пересечения границы Грузии Саакашвили задержали.

В Сети появились кадры, как глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили добирался с Украины в Грузию на пароме. Соответствующее видео показали российские пропагандисты на одном з телеканалов РФ. Как известно, в Грузию по морю можно добраться только из Одесской области. Оттуда курсирует паром в Батуми.

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В грузинской прокуратуре рассказывали, что 28 сентября около 23:00 в порт Поти вошло судно, которое отправилось из украинского Черноморска. С этого судна 29 сентября отправился грузовик, который был загружен молочной продукцией, – внутри находился Саакашвили.

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