Глава Пентагону назвав РФ Радянським Союзом та попередив щодо України

Ллойд Остін розповів, що Америка готова вжити жорстких заходів проти Росії

Ллойд Остін зненацька обмовилися про РФ. Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони США Ллойд Остін несподівано обмовився – сподівається, що Радянський Союз (Росія) не нападе на Україну. Про це пише Reuters.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від кордону з Україною, заявивши, що російське вторгнення спровокує санкції, які вдарять по Москві сильніше, ніж будь-які введені досі.

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Журналісти запитали главу Пентагону, чи будуть наслідки для Росії суто економічними, на що Остін відповів, що буде використано "кращі методи". При цьому він смішно обмовився про Росію.

"Все, що ми робимо, буде зроблено як частина міжнародної спільноти. У кращому разі ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу до України", – сказав Остін, випадково назвавши РФ колишнім Радянським Союзом.

США про російську загрозу для України