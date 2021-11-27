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Байден має два сценарії у разі нападу РФ на Україну: що задумали США

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 листопада, 15:49
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В адміністрації президента думають стримувати чи умиротворювати Росію
США розглядають два сценарії у разі вторгнення РФ в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
США розглядають два сценарії у разі вторгнення РФ в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у разі вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Наступного тижня у Ризі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, запрошений на неї і глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Напередодні цієї зустрічі в адміністрації Байдена обговорюють різні варіанти реагування на випадок, якщо Росія вдасться до воєнних дій проти України – від стримування до умиротворення, кажуть джерела видання.

Зокрема, Штати готові посилити оборонну можливість України шляхом збільшення постачання засобів ППО та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.

Також розглядається другий варіант, який передбачає, що США підуть шляхом "зниження ризику конфронтації з Москвою", у тому числі через обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі. У виданні наголошують, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ. При цьому сценарії США також призупинять програму військової допомоги Україні.

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США допоможуть Україні

  • Нещодавно телеканал CNN дізнався від своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї України на тлі російської небезпеки.
  • Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.
  • США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну. Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки.
  • Також у Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги в Україні.

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