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"Це ганьба": Гордон повернувся до Києва (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 17:13
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Саакашвілі у дуже поганому стані – його хочуть перевести до тюремної лікарні зі злодіями у законі, каже журналіст
Гордон з дружиною прилетів із Грузії. Колаж "Сьогодні"
Гордон з дружиною прилетів із Грузії. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон повернувся до Києва після того, як був видворений з Грузії. В аеропорту "Бориспіль" його зустріли наші журналісти.

"Це справжній міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади", – перше, що він сказав після виходу з літака.

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На запитання, яка може бути причина його депортації, Гордон відповів, що однозначно через підтримку Міхеїла Саакашвілі.

"Я вважаю, що абсолютно правий, бо Саакашвілі видатний реформатор… Я вважаю, що він незаконно утримується під вартою у в'язниці Руставі. Він перебуває у дуже поганому стані. За час голодування він схуд на 14 кг, у нього наразі відмовляють внутрішні органи. Його погрожують перевести до тюремної лікарні, яка контролюється "злодіями у законі". Що з ним там може статися – ніхто не знає. Я вважаю це ганьбою тримати найуспішнішого президента за сфабрикованими справами", – сказав журналіст.

Чому Гордона не могли пустити?

Журналіст одразу після затримання Саакашвілі виступав за його визволення з грузинської в'язниці. Нещодавно він записав відеозвернення, в якому вимагав від грузинської влади негайного звільнення Саакашвілі. Він нагадав, що саме експрезидент перетворив Грузію на процвітаючу державу і він не повинен бути за ґратами.

Також Гордон відзначився тим, що прийшов на прямий ефір у футболці із написом free Saakashvili.

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Ймовірно, грузинській владі явно не вигідна ще одна відома на пострадянському просторі людина, яка виступає на підтримку Саакашвілі.

Як ми вже писали, у адвоката Саакашвілі відібрали паспорт та вигнали з країни. Захисника політика завернули просто в аеропорту.

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