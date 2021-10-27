"Это позор": Гордон вернулся в Киев (видео)

Саакашвили в очень плохом состоянии – его хотят перевести в тюремную больницу с ворами в законе, говорит журналист

Гордон с женой прилетел из Грузии. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон вернулся в Киев после того, как был выдворен из Грузии. В аэропорту "Борисполь" его встретили наши журналисты.

"Это настоящий международный скандал и позор для грузинской власти", – первое, что он сказал после выхода из самолета.

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На вопрос, какая может быть причина его депортации, Гордон ответил, что однозначно из-за поддержки Михеила Саакашвили.

"Я считаю, что абсолютно прав, потому что Саакашвили выдающийся реформатор … Я считаю, что он незаконно содержится под стражей в тюрьме Рустави. Он находится в очень плохом состоянии. За время голодовки он похудел на 14 кг, у него сейчас отказывают внутренние органы. Его грозятся перевести в тюремную больницу, которая контролируется "ворами в законе". Что с ним там может произойти – никто не знает. Я считаю это позор держать самого успешного президента по сфабрикованным делам", – сказал журналист.

Почему Гордона могли не пустить?

Журналист сразу после задержания Саакашвили выступал за его освобождение из грузинской тюрьмы. Недавно он записал видеообращение, в котором потребовал от грузинской власти немедленного освобождения Саакашвили. Он напомнил, что именно экс-президент превратил Грузию в процветающее государство и он не должен быть за решеткой.

Также Гордон отметился тем, что пришел на прямой эфир в футболке с надписью free Saakashvili.

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Вероятно, грузинской власти явно не выгоден еще один известный на постсоветском пространстве человек, выступающий в поддержку Саакашвили.

Как мы уже писали, у адвоката Саакашвили отобрали паспорт и выгнали из страны. Защитника политика развернули прямо в аэропорту.