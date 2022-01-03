Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Влада Події

Це була ключова тема. У Зеленського повідомили нові деталі розмови з Байденом

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 12:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Білому домі напередодні розповіли про обіцянку Байдена Україні, а тепер Київ озвучив подробиці переговорів
Зеленський та Байден говорили про Росію. Колаж "Сьогодні"
Зеленський та Байден говорили про Росію. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову пізно ввечері 2 січня з американським лідером Джо Байденом, але Банкова лише зараз повідомила деталі переговорів. Основною темою стали російські війська біля кордонів України та ситуація на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Реклама

Зеленський привітав активну роль США у врегулюванні військової ескалації. Також він наголосив на важливості запланованих на січень переговорів США – РФ та РФ – НАТО.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", – заявив президент України.

Також він радий був почути від Байдена один із головних меседжів – "нічого про Україну без України", і подякував за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі нападу Росії на Україну.

Реклама

Президенти обговорили кроки, які робить Україна в рамках "мінського" та "нормандського" форматів, та наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль. Також говорили про економічні та енергетичні виклики (судячи з усього, натяк на "Північний потік – 2"), Зеленський проінформував Байдена про просування економічних реформ у нашій країні.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – сказав Зеленський.

Днями Байден дзвонив Путіну та говорив про Україну

30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.

Реклама

Наступного дня Байден сказав журналістам, що чітко озвучив Путіну позицію щодо України.

"Ми дали зрозуміти президенту Путіну, що якщо він вживе ще якихось дій, вторгнеться в Україну, то нами будуть застосовані суворі санкції. Ми збільшимо свою присутність у Європі разом з нашими союзниками по НАТО, і це буде (для Росії) високою ціною, яку їй доведеться заплатити", – сказав він.

Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф назвав єдиний спосіб, як стримати Путіна від вторгнення в Україну. Він також дав зрозуміти Москві, що якщо буде напад на Україну, то Росія підставить сама себе.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

29 354

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти