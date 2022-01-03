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Это была ключевая тема. У Зеленского сообщили новые детали разговора с Байденом

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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3 января, 12:18
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В Белом доме накануне рассказали об обещании Байдена Украине, а теперь и Киев озвучил подробности переговоров
Зеленский и Байден говорили о России. Коллаж "Сегодня"
Зеленский и Байден говорили о России. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор поздно вечером 2 января с американским лидером Джо Байденом, но Банковая только сейчас сообщила детали переговоров. Основной темой стали российские войска у границ Украины и ситуация на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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Зеленский приветствовал активную роль США в урегулировании военной эскалации. Также он отметил важность запланированных на январь переговоров США – РФ и РФ – НАТО.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО", – заявил президент Украины.

Также он рад был слышать от Байдена один из главных месседжей – "ничего об Украине без Украины", и поблагодарил за готовность американской стороны принять решительные меры в случае нападения России на Украину.

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Президенты обсудили шаги, которые делает Украина в рамках "минского" и "нормандского" форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий. Также говорили об экономических и энергетических вызовах (судя по всему, намек на "Северный поток – 2"), Зеленский проинформировал Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – сказал Зеленский.

На днях Байден звонил Путину и говорил об Украине

30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.

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На следующий день Байден сказал журналистам, что четко озвучил Путину позицию по Украине.

"Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить", – сказал он.

Тем временем председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф назвал единственный способ, как сдержать Путина от вторжения в Украину. Он также дал понять Москве, что если будет нападение на Украину, то Россия подставит сама себя.

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