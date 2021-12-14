Ще одна "слуга народу" пішла до Разумкова

Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".
Про це розповів колишній речник ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Україна 24.
"Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення та співпраці на користь Верховної Ради як інституції і, головне, на користь усіх цих людей, які нас підтримують", – зазначив він.
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Що відомо про Шпак?
Раніше працювала у приватному Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту (Черкаси) викладачкою, доцентом, завідувачкою кафедри фінансів, директором інституту економіки та першим ректором.
Крім цього, Шпак керувала компанією "Право, бізнес та фінанси" і була бенефіціаром благодійної організації "XXI століття".
Також нардеп раніше відкривала у Криму ФОП зі спеціалізацією "роздрібна торгівля на ринках". За даними Мін'юсту, його реєстрація відбулася 28 грудня 2001 року. Дію ФОП на окупованій території не припинено досі.
Також Шпак 27 грудня 2005 року зареєструвала ФОП із аналогічною основною спеціалізацією у Черкасах. Його дія була припинена 22 січня 2015 року.
У Верховну Раду потрапила як безпартійний кандидат від "Слуги народу" за підсумками виборів на мажоритарному окрузі №194 у Черкасах.
Є членом фракції "Слуга народу" та парламентського комітету з питань бюджету. З листопада 2019 року до середини лютого 2020 року не з'явилася на жодне засідання Ради через ДТП, в яке вона потрапила у жовтні 2019 року. У січні цього року стала учасницею ще однієї аварії, в'їхавши в будівлю на BMW.
Лави "Слуги народу" рідшають
- За два роки президентську політсилу в парламенті залишили самі чи когось примусово вигнали з десяток депутатів. Тільки нещодавно із фракції виключили Людмилу Буймістер. Вона зізналася, що їй важко було працювати зі "слугами народу".
- Через місяць із фракції виключили Артема Дмитрука – процедуру ініціювали за підсумками з’їзду партії. Політик вважає, що його вигнали із фракції за критику.
- Крім того, із "Слуги народу" можуть вигнати ще одного депутата – Юрія Камельчука – за його небажання вакцинуватися.
- А 30 листопада депутат Роман Соха заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Він уже передав відповідну заяву спікеру ВР Руслану Стефанчуку.