Ще одна "слуга народу" пішла до Разумкова

Представник президентської фракції стала 25-м нардепом, який увійшов до "Розумної політики"

Любов Шпак (ліворуч) та Дмитро Разумков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це розповів колишній речник ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення та співпраці на користь Верховної Ради як інституції і, головне, на користь усіх цих людей, які нас підтримують", – зазначив він.

Що відомо про Шпак?

Раніше працювала у приватному Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту (Черкаси) викладачкою, доцентом, завідувачкою кафедри фінансів, директором інституту економіки та першим ректором.

Крім цього, Шпак керувала компанією "Право, бізнес та фінанси" і була бенефіціаром благодійної організації "XXI століття".

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Також нардеп раніше відкривала у Криму ФОП зі спеціалізацією "роздрібна торгівля на ринках". За даними Мін'юсту, його реєстрація відбулася 28 грудня 2001 року. Дію ФОП на окупованій території не припинено досі.

Також Шпак 27 грудня 2005 року зареєструвала ФОП із аналогічною основною спеціалізацією у Черкасах. Його дія була припинена 22 січня 2015 року.

У Верховну Раду потрапила як безпартійний кандидат від "Слуги народу" за підсумками виборів на мажоритарному окрузі №194 у Черкасах.

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Є членом фракції "Слуга народу" та парламентського комітету з питань бюджету. З листопада 2019 року до середини лютого 2020 року не з'явилася на жодне засідання Ради через ДТП, в яке вона потрапила у жовтні 2019 року. У січні цього року стала учасницею ще однієї аварії, в'їхавши в будівлю на BMW.

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