Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Влада Події

Ще одна "слуга народу" пішла до Разумкова

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
14 грудня, 14:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Представник президентської фракції стала 25-м нардепом, який увійшов до "Розумної політики"
Любов Шпак (ліворуч) та Дмитро Разумков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Любов Шпак (ліворуч) та Дмитро Разумков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це розповів колишній речник ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

"Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення та співпраці на користь Верховної Ради як інституції і, головне, на користь усіх цих людей, які нас підтримують", – зазначив він.

Що відомо про Шпак?

Раніше працювала у приватному Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту (Черкаси) викладачкою, доцентом, завідувачкою кафедри фінансів, директором інституту економіки та першим ректором.

Крім цього, Шпак керувала компанією "Право, бізнес та фінанси" і була бенефіціаром благодійної організації "XXI століття".

Реклама

Також нардеп раніше відкривала у Криму ФОП зі спеціалізацією "роздрібна торгівля на ринках". За даними Мін'юсту, його реєстрація відбулася 28 грудня 2001 року. Дію ФОП на окупованій території не припинено досі.

Також Шпак 27 грудня 2005 року зареєструвала ФОП із аналогічною основною спеціалізацією у Черкасах. Його дія була припинена 22 січня 2015 року.

У Верховну Раду потрапила як безпартійний кандидат від "Слуги народу" за підсумками виборів на мажоритарному окрузі №194 у Черкасах.

Реклама

Є членом фракції "Слуга народу" та парламентського комітету з питань бюджету. З листопада 2019 року до середини лютого 2020 року не з'явилася на жодне засідання Ради через ДТП, в яке вона потрапила у жовтні 2019 року. У січні цього року стала учасницею ще однієї аварії, в'їхавши в будівлю на BMW.

Лави "Слуги народу" рідшають

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

59 838

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти