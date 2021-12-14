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Еще одна "слуга народа" ушла к Разумкову

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
14 декабря, 14:35
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Представитель президентской фракции стала 25-м нардепом, вошедшим в "Разумную политику"
Любовь Шпак (слева) и Дмитрий Разумков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Любовь Шпак (слева) и Дмитрий Разумков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Разумная политика".

Об этом рассказал бывший спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина 24.

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"Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады как институции и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают", – отметил он.

Что известно о Шпак?

Ранее работала в частном Восточноевропейском университете экономики и менеджмента (Черкассы) преподавательницей, доцентом, заведующей кафедрой финансов, директором института экономики и первым ректором.

Помимо этого, Шпак руководила компанией "Право, бизнес и финансы" и являлась бенефициаром благотворительной организации "XXI століття".

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Также нардеп ранее открывала в Крыму ФОП со специализацией "розничная торговля на рынках". По данным Минюста, его регистрация произошла 28 декабря 2001 года. Действие ФОП на оккупированной территории не прекращено до сих пор.

Также Шпак 27 декабря 2005 года зарегистрировала ФОП с аналогичной основной специализацией в Черкассах. Его действие было прекращено 22 января 2015 года.

В Верховную Раду попала в качестве беспартийного кандидата от "Слуги народа" по итогам выборов на мажоритарном округе №194 в Черкассах.

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Является членом фракции "Слуга народа" и парламентского комитета по вопросам бюджета. С ноября 2019 года по середину февраля 2020 года не явилась ни на одно заседание Рады из-за ДТП, в которое она попала в октябре 2019 года. В январе этого года стала участницей еще одной аварии, въехав в здание на своем BMW.

Ряды "Слуги народа" редеют

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