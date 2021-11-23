Зі "Слуги народу" можуть вигнати ще одного депутата: що їх так розлютило

У фракції кажуть, що Камельчук наражає на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих

"Слуги" можуть позбутися антивакцинатора Камельчука. Колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" можуть винести на обговорення питання виключення з фракції народного депутата Юрія Камельчука за його небажання вакцинуватися.

Про це повідомив "слуга" Єгор Чернєв, передає 24 канал.

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Незважаючи на право кожного добровільно вибирати, чи робити щеплення, нардеп вважає, що Камельчук наражає на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих. Він вважає антивакцинаторську позицію колеги безвідповідальною.

"Рішення про виключення приймає фракція, але я думаю, що ми можемо порушити це питання на засіданні. Позиція здорового глузду – вакцинуватися. Дуже дивно, що позиція президента, фракції, взагалі позиція здорового глузду – треба вакцинуватись, але деякі члени команди – антивакцинатори", – сказав Чернєв.

Ряди "Слуги народу" рідшають