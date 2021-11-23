Зі "Слуги народу" можуть вигнати ще одного депутата: що їх так розлютило

"Слуги народу" можуть винести на обговорення питання виключення з фракції народного депутата Юрія Камельчука за його небажання вакцинуватися.
Про це повідомив "слуга" Єгор Чернєв, передає 24 канал.
Незважаючи на право кожного добровільно вибирати, чи робити щеплення, нардеп вважає, що Камельчук наражає на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих. Він вважає антивакцинаторську позицію колеги безвідповідальною.
Далі по темі
"Рішення про виключення приймає фракція, але я думаю, що ми можемо порушити це питання на засіданні. Позиція здорового глузду – вакцинуватися. Дуже дивно, що позиція президента, фракції, взагалі позиція здорового глузду – треба вакцинуватись, але деякі члени команди – антивакцинатори", – сказав Чернєв.
Ряди "Слуги народу" рідшають
- Президентська політсила у парламенті потихеньку розсипається. За два роки її залишили самі чи когось примусово вигнали з десяток депутатів. Тільки нещодавно із фракції виключили Людмилу Буймістер. Вона зізналася, що їй важко було працювало зі "слугами народу".
- Через місяць із фракції виключили Артема Дмитрука – процедуру ініціювали за підсумками з'їзду партії. Більше того, "слуги народу" збирають підписи про його виключення з партії.
- Сам Дмитрук не став мовчати після виключення з фракції і різко висловився про свою політсилу. Політик вважає, що його вигнали із фракції за критику.
- А ось сам Камельчук нещодавно потрапив у скандал у Раді він посварився з охоронцем через ПЛР-тест.