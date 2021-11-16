Артема Дмитрука виключили зі "Слуги народу"

Процедуру виключення Дмитрука зі складу фракції ініціювали вчора, 15 листопада, на засіданні "слуг"

Дмитрук у 2019 році разом із "Слугою народу" потрапив до Верховної Ради та став народним депутатом. Фото: колаж "Сьогодні"

Народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне оголошення зробив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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Дмитрука було обрано до Ради Київського району міста Одеса. Увійшов до МФО ексспікера Дмитра Разумкова.

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