Одностайно! У Раді придумали покарання Леросу за середній палець Зеленському

Народний обранець догрався і може поплатитися за свою поведінку у парламенті

Лерос відповість за свої дії. Фото: колаж "Сьогодні"

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав покарання для позафракційного депутата Гео Лероса за середній палець президенту у вигляді відсторонення від п'яти пленарних засідань. Тепер це питання буде винесене на голосування до сесійної зали.

Про це повідомив у Telegram голова підкомітету з Регламенту ВР Павло Фролов.

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Усі члени Комітету виступили за покарання нардепа.

"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення", – написав Фролов.

За що Лероса хочуть тимчасово вигнати з Ради