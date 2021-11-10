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Единогласно! В Раде придумали наказание Леросу за средний палец Зеленскому

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 ноября, 15:34
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Народный избранник доигрался и может поплатиться за свое поведение в парламенте
Лерос ответит за свои действия. Фото: коллаж "Сегодня"
Лерос ответит за свои действия. Фото: коллаж "Сегодня"

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал наказание для внефракционного депутата Гео Лероса за средний палец президенту в виде отстранения от пяти пленарных заседаний. Теперь этот вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Об этом сообщил в Telegram председатель подкомитета по Регламенту ВР Павел Фролов.

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Все члены комитета выступили за наказание нардепа.

"Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте. Такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения", – написал Фролов.

За что Лероса хотят временно выгнать из Рады

  • 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Глава государства присутствовал при назначении нового министра обороны. После этого Лерос объяснил свой поступок.
  • Тем временем депутаты потребовали наказать Лероса за такой жест в парламенте. В "Слуге народа" назвали такое поведение недопустимым в сессионном зале.
  • После инцидента Сеть взорвалась мемами на средний палец Лероса Зеленскому. Один из пользователей собрал главных пошляков парламента в одном кадре.
  • Читайте также в нашей статье, что грозит Гео Леросу за средний палец президенту.

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