Единогласно! В Раде придумали наказание Леросу за средний палец Зеленскому

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал наказание для внефракционного депутата Гео Лероса за средний палец президенту в виде отстранения от пяти пленарных заседаний. Теперь этот вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.
Об этом сообщил в Telegram председатель подкомитета по Регламенту ВР Павел Фролов.
Все члены комитета выступили за наказание нардепа.
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"Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте. Такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения", – написал Фролов.
За что Лероса хотят временно выгнать из Рады
- 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Глава государства присутствовал при назначении нового министра обороны. После этого Лерос объяснил свой поступок.
- Тем временем депутаты потребовали наказать Лероса за такой жест в парламенте. В "Слуге народа" назвали такое поведение недопустимым в сессионном зале.
- После инцидента Сеть взорвалась мемами на средний палец Лероса Зеленскому. Один из пользователей собрал главных пошляков парламента в одном кадре.
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