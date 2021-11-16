Дмитрука виженуть із партії: "слуги народу" збирають підписи

Наразі йде збір підписів за виключення Дмитрука ще й із партії

Дмитрук розкритикував "Слугу народу". Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Народного депутата Артема Дмитрука, якого сьогодні виключили із фракції "Слуга народу", невдовзі виключать і з партії. Про це розповів голова фракції Давид Арахамія, повідомляє Gazeta.ua .

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зібрано підписи за виключення Дмитрука з партії, він сказав, що "процес ще триває".

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"Збирають. Одностайно вчора проголосували. А хто ні, ми письмово це підтверджуємо. Як тільки зберемо всі папери, я їх занесу до Верховної Ради. Лист про виключення з трибуни оголосять", – сказав Арахамія.

Також він зазначив, що для ухвалення такого рішення з'їзд збирати не обов'язково.

Коментуючи виняток із фракції Дмитрук заявляв, що причиною цього стало те, що він критикував "слуг народу".

Що цьому передувало

10 листопада Дмитрук розкритикував свою партію і вважає, що вона не має ні принципів, ні ідеології, а має лише хайп.

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Нардеп наголосив, що після його заяв про неправильність звільнення Дмитра Разумкова за два дні "несподівано" отримав лист від НАЗК про перевірку декларації.

15 листопада на засіданні фракції "Слуга народу" було розпочато процедуру виключення нардепа Артема Дмитрука зі свого складу.