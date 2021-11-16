Дмитрука выгонят из партии: "слуги народа" собирают подписи

Сейчас идет сбор подписей за исключение Дмитрука еще и из партии

Дмитрук раскритиковал "Слуг народа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Народного депутата Артема Дмитрука, которого сегодня исключили из фракции "Слуга народа", вскоре исключат и из партии. Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия, сообщает Gazeta.ua.

Отвечая на вопрос журналистов о том, собраны ли подписи за исключение Дмитрука из партии, он сказал, что "процесс еще идет".

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"Собирают. Единогласно вчера проголосовали. А кто нет, мы в письменном виде это подтверждаем. Как только соберем все бумаги, я их занесу в Верховную Раду. Письмо об исключении с трибуны объявят ", – сказал Арахамия.

Также он отметил, что для принятия такого решения съезд собирать не обязательно.

Комментируя исключение из фракции Дмитрук заявлял, что причиной этому стало то, что он критиковал "слуг народа".

Что этому предшествовало

10 ноября Дмитрук раскритиковал свою партию и считает, что у нее нет ни принципов, ни идеологии, а имеет лишь хайп.

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Нардеп подчеркнул, что после его заявлений о неправильности увольнения Дмитрия Разумкова через два дня "неожиданно" получил письмо от НАПК о проверке декларации.

15 ноября на заседании фракции "Слуга народа" была начата процедура исключения нардепа Артема Дмитрука из своего состава.