Депутати у Раді "наїхали" на охоронців: що там сталося

У парламенті вже почав діяти спеціальний пропускний режим – не всім це подобається

Деякі депутати вже встигли посваритися с охоронцями. Колаж "Сьогодні"

З сьогоднішнього дня у Верховній Раді почали діяти нові карантинні правила, але деякі депутати вже встигли нахамити охоронцям на вході до парламенту.

Про це заявив на Погоджувальній раді перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Реклама

"На жаль, ми вже маємо приклади, не вказуватиму фракцію чи ім'я, але коли народні депутати поводяться так – по відеозапису важко зрозуміти, чи гідно, – але точно, схоже, що не гідно поводяться і щодо дотримання карантинних умов, і стосовно співробітників держохорони", – сказав він.

Корнієнко попросив керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу з депутатами, тому що найменше від цього мають страждати співробітники держохорони, які "просто стоять на посту, а депутати якось з ними поводяться недоречно".

Карантин у Раді