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Депутати у Раді "наїхали" на охоронців: що там сталося

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 листопада, 12:18
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У парламенті вже почав діяти спеціальний пропускний режим – не всім це подобається
Деякі депутати вже встигли посваритися с охоронцями. Колаж "Сьогодні"
Деякі депутати вже встигли посваритися с охоронцями. Колаж "Сьогодні"

З сьогоднішнього дня у Верховній Раді почали діяти нові карантинні правила, але деякі депутати вже встигли нахамити охоронцям на вході до парламенту.

Про це заявив на Погоджувальній раді перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

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"На жаль, ми вже маємо приклади, не вказуватиму фракцію чи ім'я, але коли народні депутати поводяться так – по відеозапису важко зрозуміти, чи гідно, – але точно, схоже, що не гідно поводяться і щодо дотримання карантинних умов, і стосовно співробітників держохорони", – сказав він.

Корнієнко попросив керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу з депутатами, тому що найменше від цього мають страждати співробітники держохорони, які "просто стоять на посту, а депутати якось з ними поводяться недоречно".

Карантин у Раді

  • Народні депутати 2 листопада ухвалили постанову про запровадження у парламенті карантину. Нові правила передбачають, що до будівлі Ради тепер можна буде увійти лише із сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом.
  • Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що наразі кількість депутатів, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%.
  • Зазначимо, що наразі у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.

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