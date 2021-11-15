Депутаты в Раде "наехали" на охранников: что там произошло

В парламенте уже начал действовать особый пропускной режим – не всем это нравится

Некоторые депутаты уже успели поругаться с охранниками. Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня в Верховной Раде стали действовать новые карантинные правила, но некоторые депутаты уже успели нахамить охранникам на входе в парламент.

Об этом заявил на Согласительном совете первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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"К сожалению, мы уже имеем примеры, не буду указывать фракцию или имя, но когда народные депутаты ведут себя так – по видеозаписи трудно понять, достойно ли, – но точно, похоже, что не достойно себя ведут и относительно соблюдения карантинных условий, и в отношении сотрудников госохраны", – сказал он.

Корниенко попросил руководителей фракций провести разъяснительную работу с депутатами, потому что меньше всего от этого должны страдать сотрудники госохраны, которые "просто стоят на посту, а депутаты как-то себя с ними ведут некстати".

Карантин в Раде