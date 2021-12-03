Бутусов вибачився за прес-марафон – за що соромно журналісту

На ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" Бутусов обіцяв розповісти нові дані про "вагнерівців"

Головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов вибачився за перепалку, що сталася 26 листопада під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського. Водночас він анонсував, що під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" він розповість нові подробиці про спецоперацію із "вагнерівцями".

Свої вибачення Бутусов викласти на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Я вибачаюсь перед громадянами України за свої емоції на прес-конференції та прояв неповаги до президента України, якого обрали українські громадяни. А також за те, що обмежив можливості своїх колег поставити запитання. Вибачаюсь лише за емоції і лише перед громадянами та колегами, але сенс моїх слів був правильний, і я від жодного слова не відмовляюся, я говорив про Зеленського правду та про його оточення правду. І скажу про дії президента ще більше", – написав Бутусов.

Він також додав: "Моє обурення було спровоковане брехнею та образами, якими кидався пан Зеленський проти мене та проти українських військовослужбовців – співробітників ГУР МО. Зеленський заявив, що я першим опублікував відео удару Байрактара 26 жовтня і нібито через це загинули українські воїни. Мене до глибини душі образило таке звинувачення. 8 років усе, що я робив, було спрямоване на допомогу української армії, і така нічим не обґрунтована образа від глави держави, викликала в мене гнів. Я примушу пана Зеленського відповідати за цю брехню в суді, і заплатити моральну шкоду, яка піде на допомогу нашим воїнам. Доводитиму свою невинність і брехню Зеленського. Покажу докази, які будь-хто може знайти в інтернеті ".

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