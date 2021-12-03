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Бутусов вибачився за прес-марафон – за що соромно журналісту

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 21:04
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На ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" Бутусов обіцяв розповісти нові дані про "вагнерівців"

Головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов вибачився за перепалку, що сталася 26 листопада під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського. Водночас він анонсував, що під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" він розповість нові подробиці про спецоперацію із "вагнерівцями".

Свої вибачення Бутусов викласти на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Заява

"Я вибачаюсь перед громадянами України за свої емоції на прес-конференції та прояв неповаги до президента України, якого обрали українські громадяни. А також за те, що обмежив можливості своїх колег поставити запитання. Вибачаюсь лише за емоції і лише перед громадянами та колегами, але сенс моїх слів був правильний, і я від жодного слова не відмовляюся, я говорив про Зеленського правду та про його оточення правду. І скажу про дії президента ще більше", – написав Бутусов.

Він також додав: "Моє обурення було спровоковане брехнею та образами, якими кидався пан Зеленський проти мене та проти українських військовослужбовців – співробітників ГУР МО. Зеленський заявив, що я першим опублікував відео удару Байрактара 26 жовтня і нібито через це загинули українські воїни. Мене до глибини душі образило таке звинувачення. 8 років усе, що я робив, було спрямоване на допомогу української армії, і така нічим не обґрунтована образа від глави держави, викликала в мене гнів. Я примушу пана Зеленського відповідати за цю брехню в суді, і заплатити моральну шкоду, яка піде на допомогу нашим воїнам. Доводитиму свою невинність і брехню Зеленського. Покажу докази, які будь-хто може знайти в інтернеті ".

Навколо журналіста

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