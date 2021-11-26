"На вашій совісті загибелі людей": Зеленський звинуватив журналіста у провокації на Донбасі

Зеленський розповів, що Бутусов показав першим інформацію про відповідь нашого українського дрону

У розмові вийшла суперечка / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції звинуватив редактора сайту "Цензор.Нет" Юрія Бутусова в тому, що він першим оприлюднив відео удару БПЛА "Байрактор" по позиціях бойовиків.

За словами Зеленського, з цієї причини наразі змушений коментувати цю тему у розмовах зі світовими лідерами.

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"Пане Бутусов, ви мені говорите про відповідальність за життя та смерть людей. За останній тиждень щодня 2-3 міжнародні розмови, включаючи керівництво ЄС, США, Британії, я проводжу через вас", – сказав він.

Також він звинуватив Бутусова в наступних атаках бойовиків і смертях українських солдатів.

Бутусов емоційно заявив у відповідь, що Зеленський бреше та маніпулює.

Нагадаємо, що Бутусов 18 серпня заявив, що поїздка бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі була частиною спецоперації Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України та СБУ: передбачалося посадити літак із найманцями в Україні, після чого затримати їх. За словами Бутусова, спецоперація провалилася через рішення глави Офісу президента Андрія Єрмака та самого Зеленського про перенесення терміну вильоту бойовиків із Мінська, а також через витік інформації з України.

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Що ще казав Зеленський

Зеленський заявив, що інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців" злив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Також Зеленський відповів, чи піде на другий термін президентства.

Також він розповів, що задоволений темпами вакцинації в Україні, але незадоволений кількістю смертей. За словами Зеленського, люди з ковідом помирають не через те, що в лікарнях немає кисню.