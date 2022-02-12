Велика нарада у Раді: збирають депутатів, СБУ, Нацбанк та інших

Засідання у Верховній Раді відбудеться у закритому форматі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 13 лютого, попередньо о 16:00 відбудеться закрите засідання за участю керівників парламентських фракцій, а також силового та економічного блоку України.

Про це написав у себе у Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"А саме із міністром оборони, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівництвом розвідок, Нацбанку, Мінфіну, прем'єр-міністром", – заявив нардеп.

Фото – facebook.com/alexeygoncharenko.

Інші заяви

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков 12 лютого на брифінгу заявив, що Верховна Рада переходить у щоденний режим роботи.

"Досягнуто домовленості між усіма, що парламент переходить у щоденний режим роботи – не форсмажорний, але щоденний", – сказав він.

Також п'ятий президент України Петро Порошенко сказав, що у зв’язку з появою нових тривожних даних про вторгнення російських військ на територію України влада терміново має скликати засідання РНБО та Верховної Ради.

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Політик вимагав, щоб у суботу вранці чинний президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО за участю лідерів усіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій та розробки єдиного та спільного плану дій щодо захисту країни.

Нагадаємо, заклик до роботи в суботу у надзвичайному режимі пролунав за кілька годин після заяви президента США Джозефа Байдена, що напад на Україну може статися протягом найближчих кількох днів.

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