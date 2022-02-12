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Спочатку бомби та ракетні обстріли: у Білому домі заявили, як Путін може напасти на Україну найближчими днями

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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12 лютого, 00:13
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Салліван розповів, як Росія вторгатиметься в Україну
/ Фото: Колаж: Сьогодні

США попередили про "явну можливість" російського вторгнення в Україну в найближчі кілька днів, що може призвести до нищівного нападу на Київ, і рекомендували всім американцям, що лишилися, залишити країну в найближчі 48 годин Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що "російська атака, ймовірно, може початися з повітряних бомбардувань та ракетних обстрілів, які можуть вбити мирних жителів незалежно від їхньої національності", а надалі розпочнеться наземне вторгнення.

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"Останнє рішення" Путіна

За словами джерел, президент США Джо Байден повідомив лідерів союзників у телефонній розмові, що Володимир Путін вирішив розпочати вторгнення. При цьому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що США не вірять, що Путін ухвалив "останнє рішення".

"Те, як він нарощував свої сили й розподіляв їх, поряд з іншими показниками, які ми зібрали за допомогою розвідки, ясно дає нам зрозуміти, що існує дуже чітка ймовірність того, що Росія воліє діяти військовим чином, і є підстави вважати, що це може статися у досить короткий термін" — сказав Салліван.

Він зазначив, що не можна точно назвати дати, але існує реальна ймовірність того, що Росія розпочне військові дії навіть до закінчення Олімпіади у Пекіні.

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Салліван сказав, що громадяни США, які все ще перебувають в Україні, мають покинути Україну протягом найближчих двох днів.

"Якщо ви залишитеся, ви берете на себе ризик без гарантії того, що буде якась інша можливість виїхати, і немає жодної перспективи евакуації американських військових у разі російського вторгнення", — сказав він.

Радник американського президента розповів, як можуть розвиватися події у разі вторгнення Росії.

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"Російська атака на Україну, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів, які можуть призвести до загибелі мирних жителів незалежно від їхньої національності. Наступне наземне вторгнення спричинило б натиск масивних сил практично без попередження, а комерційний транзит буде зупинено" — прогнозує Салліван

Загроза вторгнення РФ

  • Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. Також РФ стягнули війська до Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість – 2022".
  • 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" і під цим приводом розпочати вторгнення. Ще один варіант подій – це якщо ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".
  • Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Путін зібрав 100-тисячну армію біля України. Він також розповів про безпеку всередині країни та біля її кордонів.
  • Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

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