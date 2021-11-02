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СЬОГОДНІ Влада Події

Арестович: Ми не боїмося п'яних російських генералів, які плутають автобус із БТР

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 листопада, 16:52
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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію зі скупченням військ РФ на кордоні
Арестович не вірить у міць російської армії / Колаж "Сьогодні"
Арестович не вірить у міць російської армії / Колаж "Сьогодні"

На заяви стосовно скупчення на кордоні України військ Росії радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів новиною про п'яного російського генерала, який на курорті в Єгипті погрожував захопити Шарм-ель-Шейх.

Відповідь на інформаційну війну

"Рольова модель російської дипломатії – "десантник біля фонтану". Вони сподіваються, що виглядають страшними. Передайте їм хто-небудь, що ми їх не боїмося.) І тоді не боялися). Ні загрози повномасштабного вторгнення не боїмося, ні тим більше повномасштабних понтів, як зараз", – написав Арестович на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Більш серйозно радник глави Офісу президента зазначив, що російські маневри біля наших кордонів – це суміш планових двосторонніх навчань, стратегічної операції з дезінформації – з перекиданням реальних підрозділів, інформаційного та політичного тиску, із загальною рамкою: "тримайте мене семеро, я за себе не відповідаю, зараз повномасштабно вторгнуся".

"Герой" Шарм-ель-Шейху

В кінці жовтня у ЗМІ потрапила історія, як п'яний російський турист, який пізніше представився – військовослужбовцем армії Росії з 1200 бійцями в підпорядкуванні, відмовлявся виселятися з номера. Він погрожував зателефонувати керівництву Росії, а потім спробував використати туристичний автобус як БТР.

Його затримали і на цьому вторгнення російських військ до Єгипту закінчилося.

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Що відбувається

  • 2 листопада з'явилися супутникові знімки, нібито перекинутих до східного кордону України боєздатних сил РФ із важкою технікою.
  • The Washington Post написала, що в останні дні в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.
  • 1 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна займається провокацією на Донбасі. Заява прозвучала після застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar.
  • Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо проведення саміту "Нормандської четвірки" і чекає від них реакції.
  • Увечері 1 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила, що те, що відбувається, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва. А насправді, нічого небезпечного на нашому кордоні не відбувається.

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