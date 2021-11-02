Арестович: Ми не боїмося п'яних російських генералів, які плутають автобус із БТР

На заяви стосовно скупчення на кордоні України військ Росії радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів новиною про п'яного російського генерала, який на курорті в Єгипті погрожував захопити Шарм-ель-Шейх.
Відповідь на інформаційну війну
"Рольова модель російської дипломатії – "десантник біля фонтану". Вони сподіваються, що виглядають страшними. Передайте їм хто-небудь, що ми їх не боїмося.) І тоді не боялися). Ні загрози повномасштабного вторгнення не боїмося, ні тим більше повномасштабних понтів, як зараз", – написав Арестович на своїй сторінці у Фейсбуці.
Більш серйозно радник глави Офісу президента зазначив, що російські маневри біля наших кордонів – це суміш планових двосторонніх навчань, стратегічної операції з дезінформації – з перекиданням реальних підрозділів, інформаційного та політичного тиску, із загальною рамкою: "тримайте мене семеро, я за себе не відповідаю, зараз повномасштабно вторгнуся".
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"Герой" Шарм-ель-Шейху
В кінці жовтня у ЗМІ потрапила історія, як п'яний російський турист, який пізніше представився – військовослужбовцем армії Росії з 1200 бійцями в підпорядкуванні, відмовлявся виселятися з номера. Він погрожував зателефонувати керівництву Росії, а потім спробував використати туристичний автобус як БТР.
Його затримали і на цьому вторгнення російських військ до Єгипту закінчилося.
Що відбувається
- 2 листопада з'явилися супутникові знімки, нібито перекинутих до східного кордону України боєздатних сил РФ із важкою технікою.
- The Washington Post написала, що в останні дні в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.
- 1 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна займається провокацією на Донбасі. Заява прозвучала після застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar.
- Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо проведення саміту "Нормандської четвірки" і чекає від них реакції.
- Увечері 1 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила, що те, що відбувається, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва. А насправді, нічого небезпечного на нашому кордоні не відбувається.