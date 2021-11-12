Арахамія: Депутати почали виходити із обʼєднання Разумкова

Минулого пленарного тижня у Верховній Раді заявили про створення нового міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", до якого увійшов екс-спікер парламенту Дмитро Разумков, а також депутати від "Слуги народу" та "Батьківщини". Всього 25 народних обранців. Колишній голова ВР опублікував список прізвищ членів "Розумної політики". Однак, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що скоро членів нового МФО стане менше.
Про це він розповів на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".
"Наскільки мені вже відомо, почали депутати виходити із цього міжфракційного обʼєднання. Це звичайний процес", – заявив голова "слуг" у парламенті.
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За словами Арахамії, створення МФО "Розумна політика" – це "привід для піару" екс-спікера Дмитра Разумкова. Політик нагадав, що у Верховній Раді більше 110 таких обʼєднань депутатів, а сам він є членом шести МФО одночасно. "У нас депутати одночасно можуть бути одночасно в 10-20 МФО", – відповів Арахамія на питання про можливе покарання "слуг" за те, що вони увійшли до обʼєднання Дмитра Разумкова.
- Додамо, що раніше заступник Арахамії, Андрій Мотовиловець заявив, що не голосуватиме за виключення депутатів "Слуги народу" із фракції через те, що вони стали членами МФО "Розумна сила". Водночас, заступник голови фракції "СН" порадив таким парламентарям піти на перевибори до Верховної Ради.
- Нагадаємо, редакція "Сьогодні" пояснювала, що таке МФО (Міжфракційне обʼєднання), які права має така група депутатів "за інтересами", навіщо взагалі створюються подібні альянси і чим конкретно займеться обʼєднання екс-спікера Дмитра Разумкова.