Арахамія: Депутати почали виходити із обʼєднання Разумкова

За словами Арахамії, деякі народні обранці передумали вступати в МФО "Розумна політика"

Арахамія впевнений у Разумкова не буде потужного МФО / Колаж "Сьогодні"

Минулого пленарного тижня у Верховній Раді заявили про створення нового міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", до якого увійшов екс-спікер парламенту Дмитро Разумков, а також депутати від "Слуги народу" та "Батьківщини". Всього 25 народних обранців. Колишній голова ВР опублікував список прізвищ членів "Розумної політики". Однак, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що скоро членів нового МФО стане менше.

Про це він розповів на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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"Наскільки мені вже відомо, почали депутати виходити із цього міжфракційного обʼєднання. Це звичайний процес", – заявив голова "слуг" у парламенті.

За словами Арахамії, створення МФО "Розумна політика" – це "привід для піару" екс-спікера Дмитра Разумкова. Політик нагадав, що у Верховній Раді більше 110 таких обʼєднань депутатів, а сам він є членом шести МФО одночасно. "У нас депутати одночасно можуть бути одночасно в 10-20 МФО", – відповів Арахамія на питання про можливе покарання "слуг" за те, що вони увійшли до обʼєднання Дмитра Разумкова.