Арахамия: Депутаты начали выходить из объединения Разумкова

По словам Арахамии, некоторые народные избранники передумали вступать в МФО "Умная политика"

Арахамия уверен, у Разумкова не будет мощного МФО / Коллаж "Сегодня"

На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о создании нового межфракционного объединения "Умная политика", в которое вошел экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, а также депутаты от "Слуги народа" и "Батькивщины". Всего 25 народных избранников. Бывший глава ВР опубликовал список фамилий членов "Умной политики". Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что скоро членов нового МФО станет меньше.

Об этом он рассказал на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" .

Реклама

"Насколько мне уже известно, стали депутаты выходить из этого межфракционного объединения. Это обычный процесс ", – заявил глава "слуг" в парламенте.

По словам Арахамии, создание МФО "Умная политика" – это "повод для пиара" экс-спикера Дмитрия Разумкова. Политик напомнил, что в Верховной Раде существуют 110 таких объединений депутатов, а сам он член шести МФО одновременно. "У нас депутаты одновременно могут быть одновременно в 10-20 МФО", – ответил Арахамия на вопрос о возможном наказании "слуг" за то, что они вошли в объединение Дмитрия Разумкова.