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Арахамия: Депутаты начали выходить из объединения Разумкова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 ноября, 23:20
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По словам Арахамии, некоторые народные избранники передумали вступать в МФО "Умная политика"
Арахамия уверен, у Разумкова не будет мощного МФО / Коллаж "Сегодня"
Арахамия уверен, у Разумкова не будет мощного МФО / Коллаж "Сегодня"

На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о создании нового межфракционного объединения "Умная политика", в которое вошел экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, а также депутаты от "Слуги народа" и "Батькивщины". Всего 25 народных избранников. Бывший глава ВР опубликовал список фамилий членов "Умной политики". Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что скоро членов нового МФО станет меньше.

Об этом он рассказал на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" .

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"Насколько мне уже известно, стали депутаты выходить из этого межфракционного объединения. Это обычный процесс ", – заявил глава "слуг" в парламенте.

По словам Арахамии, создание МФО "Умная политика" – это "повод для пиара" экс-спикера Дмитрия Разумкова. Политик напомнил, что в Верховной Раде существуют 110 таких объединений депутатов, а сам он член шести МФО одновременно. "У нас депутаты одновременно могут быть одновременно в 10-20 МФО", – ответил Арахамия на вопрос о возможном наказании "слуг" за то, что они вошли в объединение Дмитрия Разумкова.

  • Добавим, что раньше заместитель Арахамии, Андрей Мотовиловец заявил, что не будет голосовать за исключение депутатов "Слуги народа" из фракции из-за того, что они стали членами МФО "Умная сила". В то же время заместитель председателя фракции "СН" посоветовал таким парламентариям пойти на перевыборы в Верховную Раду.
  • Напомним, редакция "Сегодня" объясняла, что такое МФО (Межфракционное объединение), каковы права такой группы депутатов "по интересам", зачем вообще создаются подобные альянсы и чем конкретно займется объединение экс-спикера Дмитрия Разумкова.

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