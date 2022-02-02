Півроку відмовок: хто та як розслідував ДТП за участю "слуги" Трухіна

В аварії за участю депутата "Слуги народу" постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей

ДТП за участю нардепа Трухіна розслідувала поліція та ДБР. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні спалахнув новий скандал через резонансну ДТП з участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, що сталася у серпні минулого року. Видання Українська правда опублікувало відео розмови депутата із патрульним поліцейським під час оформлення аварії. "Слуга народу" пропонував копу величезний хабар і погрожував йому дзвінком главі МВС Денису Монастирському. Як просувалося слідство з моменту аварії і чому протягом 5 місяців слідчі не могли знайти відеозаписи з нагрудних камер поліцейських та підтвердження того, що саме Трухін був за кермом авто?

ДТП із нардепом Трухіним: обставини аварії

Увечері 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе у Києві сталася ДТП. Автомобіль Audi А8 врізався в автомобілі Ford та Daewoo. У "Форді" перебував голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі та його перекладач Роман Лішень, обидва отримали травми середньої тяжкості та перенесли операції. В автомобілі Daewoo було двоє дітей, які також отримали тілесні ушкодження. Ще 2 особи отримали незначні травми.

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За даними ЗМІ, за кермом Audi був депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. За словами очевидців, він був у стані алкогольного сп'яніння, але відмовився пройти тест. Сам же нардеп це спростовував .

На Бориспільському шосе сталася ДТП. Автомобіль Audi А8 врізався у Ford та Daewoo. Фото: колаж "Сьогодні"

Що розповів помічник Трухіна

В оточенні нардепа "Сегодня" розповідали, що депутат практично ніколи не водив автомобіль сам, а в момент аварії за кермом був його водій Роман.

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"За два роки роботи разом із Олександром я ніколи не бачив його за кермом", – казав нам один із помічників нардепа Юрій В'юст .

Що повідомили у МВС

У МВС нам тоді підтвердили, що Трухін справді знаходився в автомобілі в момент ДТП.

"В якості пасажира або водія – це встановить слідство. Що, власне, зараз і робиться", – говорив "Сьогодні" спікер МВС Артем Шевченко, що діє тоді.

Артем Шевченко: "Трухін справді знаходився в автомобілі в момент ДТП. Як пасажир чи водій – встановить слідство" / Фото: Facebook

Як працювала поліція

У патрульній поліції Києва повідомили, що на місці пригоди патрульні та слідчі документально зафіксували всіх осіб, які їхали в автомобілях.

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"На момент прибуття правоохоронців учасники аварії перебували біля автомобілів, тому необхідно було встановити, хто з них на момент ДТП був за кермом авто. Поліцейські опитали учасників події та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі поліції призначили низку необхідних експертиз, щоб встановити з якою швидкістю рухався автомобіль. Під час проведення першочергових слідчих дій один із свідків повідомив, що за кермом "Ауді" знаходився чоловік, як потім з'ясувалося – народний депутат України. Водночас, інші свідки заперечують ці свідчення" , – інформували у прес-службі відомства.

На місці ДТП поліцейські опитали учасників аварії та свідків. Фото: zn.ua

Розслідування ДБР

31 серпня поліція передала справу до ГБР . Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що розслідування справ, фігурантом яких є народний депутат, належать до компетенції Держбюро розслідувань.

"Я впевнений, що найближчим часом буде отримано всі відповіді на питання, які є" , – заявив тоді голова МВС.

Денис Монастирський: "Справа нардепа Трухіна належить до компетенції ГБР" / Фото: Twitter

Проте найближчим часом відповіді так і не було отримано. Через 2 місяці в Бюро заявили, що слідчі вилучили низку відеозаписів руху автомобілів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП, але самого моменту аварії на цих записах немає. Також у ГБР зазначили, що у справі було допитано більше десяти свідків події, самого Трухіна не допитували, оскільки чекали на результати призначених експертиз.

Минув ще місяць, а розслідування так і не зрушило з місця. У листопаді 2021 року видання "Українські новини" надіслало до ГБР журналістський запит із проханням поінформувати про перебіг справи, на що одержало відповідь, що Трухін все ще не допитувався, а результатів експертиз слідчими не отримано.

Також ГБР повідомило, що Бюро не отримало від поліції документів про проведення огляду щодо наявності алкоголю в крові нардепа та про відмову Трухіна від проходження тесту на алкоголь.

Тривале розслідування дивувалося президент України Володимир Зеленський . У листопаді 2021 року під час прес-конференції він заявив, що експертиза ГБР має встановити, чи був депутат Трухін за кермом.

Проте ще через місяць ГБР не встановило, хто перебував за кермом авто, яке вчинило аварію.

"В даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані у тому числі на встановлення особи, яка перебувала за кермом автомобіля "Ауді" у момент ДТП" , – заявили у ГБР у грудні 2021 року.

Лише у січні 2022 року співробітники ДБР допитали Олександра Трухіна. Щоправда, подробиць розмови не повідомили.

Лише у січні 2022 року співробітники ДБР допитали Олександра Трухіна / Фото: Wikipedia

Протягом 5 місяців з моменту аварії слідчі так не встановили, хто ж був за кермом Audi і не змогли знайти відео з дорожніх камер спостереження та патрульних бодікамер.

Видалення інформації ЗМІ та звернення до Авакова

Весь цей час Олександр Трухін залишався на свободі та продовжував свою діяльність як народний депутат України. Цікаво, що у жовтні 2021 року, за 2 місяці після ДТП, Трухін був присутній на з'їзді партії "Слуга народу" у Трускавці, де був помічений журналістами у компанії куратора силового блоку в Офісі президента Олега Татарова.

Журналісти, які звернули увагу на те, що Трухіна не було в поїзді з іншими депутатами, які прибули до Трускавця, запитали, на чому він приїхав і чи був за кермом. Нардеп відповів, що приїхав велосипедом і сам ним керував.

Олександр Трухін пив каву із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, відповідальним за правоохоронні структури. Фото: Влада Лазур

Низка ЗМІ повідомляла, що під час слідства у справі Трухіна інформація про ДТП зникла з сайтів понад 30 видань або була змінена. Декілька видань повідомили, що їм пропонували "на комерційних засадах" вирішити питання з видаленням публікації. Зокрема, журналіст проекту "Зупини Лося" Костянтин Андріюк повідомив, що за видалення новини сайтам пропонували від 200 доларів .

Костянтин Андріюк: "За видалення новини про ДТП із Трухіним сайтам пропонували від 200 доларів"

У листопаді 2021 року колишній глава МВС Арсен Аваков в програмі Народ проти з Наташею Влащенком на телеканалі Україна 24 розповів, що його часто просили не чіпати п'яних "слуг" за кермом.

"Мені кажуть: "Навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від "Слуги народу"? Чому так виходить, мені кажуть, що цього тижня три депутати – пам'ятайте, була історія: одного у Львові затримали, чи то на когось наїхав, чи то п'яний. Потім іншого, потім третього. Я говорю, бо це їхня робота, а ви думайте, як підбирати депутатів, щоб були адекватними", – сказав Аваков, не уточнивши, хто з представників влади звертався з питаннями щодо нардепів "Слуги народу".

Арсен Аваков: "Мене часто просили не чіпати п'яних "слуг" за кермом" / Фото: Facebook

Після того, як видання "Українська правда" опублікувала відео розмови Трухіна з копом та пропозицією хабара правоохоронцю, у ГБР заявили, що у їхньому розпорядженні не було відео зі службової камери поліцейських.

"Слідчі ГБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам. , – заявили у відомстві , додавши, що це відео буде досліджено та долучено до матеріалів справи.

Ймовірно, що далі справу Трухіна передадуть із ГБР до НАБУ. 2 лютого 2022 року генеральний прокурор України Ірина Венедиктова доручила Антикорупційному бюро зареєструвати кримінальне провадження проти "слуги народу".

"Без усіляких зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, йдеться не лише про участь у ДТП. Цілком очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю НАБУ" , – заявила Венедиктова .

Ірина Венедиктова: "Справою Трухіна займатиметься НАБУ" / Фото: Офіс генпрокурора

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що народний депутат Олександр Трухін займається неофіційними бюджетними питаннями фракції "Слуга народу". Про це заявила в ефірі програми "Сегодня День" телеканал "Україна 24" журналістка, головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Також ми інформували, що президент Володимир Зеленський підтримав заяву Давида Арахамії та партії "Слуга народу" про виключення з партії Олександра Трухіна.