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Трухін у "Слузі народу" займається зарплатами в конвертах – ексклюзив Мусаєвої

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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2 лютого, 13:02
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Головред УП зробила гучну заяву з посиланням на свої джерела
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Олександр Трухін опікується неофіційними бюджетними питаннями фракції "Слуга народу".

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналістка, головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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"За нашими даними, а також даними "Української правди" у політичних колах, нардеп Трухін займається неофіційними бюджетними питаннями фракції "Слуга народу", тобто заробітними платами у конвертах", – заявила вона.

Запитання до нардепа

Також вона відповіла на запитання, чи призначалися 150 тис. у машині Трухіна для "слуг народу".

"Я цього не виключаю – стверджувати це також не можу. Мені здається, що всі вже прокоментували цю справу, окрім самого Олександра Трухіна. Він зранку мовчить", – сказала Севгіль Мусаєва.

Севгіль Мусаєва.
Севгіль Мусаєва. / Фото: Українська Вікіпедія/FB

За її словами, до депутата є питання:

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"Вже ми бачили коментар Венедіктової (Генеральний прокурор Ірина Венедіктова – Ред.), МВС, колишнього керівника МВС, навіть президент уже прокоментував. Трухін мовчить. У мене до нього питання: що це були за 150 тис., які він віз з Полтави до Києва?І для кого ці гроші призначалися?І чому їх немає тоді у декларації, яку він подавав?

Ми бачимо спортивну сумку, яка є у багажнику автомобіля, в якому він (Трухін – Ред.) був за кермом, що він спростовує. Тобто сумка спортивна в багажнику Audi, яка розбилася та призвела до ДТП, була".

Нагадаємо, журналіст Євген Плінський написав, що в історії з народним депутатом Олександром Трухіним губиться з поля зору ключовий момент.

"Момент спортивної сумки зі 150 000 (чогось там). Звідки вона взялася? І якщо Трухін впевнений, що там чітко 150к, то значить вона або його, або він її кудись віз", – зазначив він.

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