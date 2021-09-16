Чого чекати від виступу Зеленського в ООН і які питання порушить Україна

Участь у Генасамблеї ООН для України вкрай необхідна, кажуть експерти

Володимир Зеленський виступить з трибуни Генеральної Асамблеї ООН в середу, 22 вересня. Фото: колаж "Сьогодні"

У Нью-Йорку стартувала 76-я сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня. Сайт "Сьогодні" з'ясував, які питання порушить Україна і чого варто чекати від цього заходу.

У фокусі пандемія і збройні конфлікти

14 вересня офіційно відкрилася 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Новий голова Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід з Мальдів прийняв естафету у Волкана Бозкира з Туреччини.

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Під час відкриття сесії Шахід зазначив, що сьогодні міжнародне співтовариство бореться з пандемією COVID-19, водночас намагається врегулювати численні збройні конфлікти, подолати бідність і наслідки глобального потепління.

Голова 75-ї сесії Генасамблеї ООН Волкан Бозкир передає молоток голови Абдулі Шахіду / Фото: Центр новин ООН

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш в унісон з новим головою Генасамблеї сказав, що стурбований зростанням бідності, масштабом ізоляції та нерівності у світі. Він також наголосив, що настав час закінчити війну з природою і війну одне з одним.

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"Соціальні хвилювання, недовіра, тероризм і збройні конфлікти живлять спрагу політичного та ідеологічного домінування. Слід покласти край війнам одне з одним. Прийшов час зосередитися на боротьбі зі спільним ворогом людства: пандемією", – заявив Гутерреш.

Антоніу Гутерріш: настав час закінчити війну з природою і війну один з одним / Фото: Центр новин ООН

Які питання порушить Україна

Як повідомляється на сайті Організації Об'єднаних націй, виступ президента України запланований на другу половину дня в середу, 22 вересня. Володимир Зеленський планує виступити безпосередньо з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

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За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, президент України на сесії Генасамблеї ООН актуалізує три головних питання:

протидія російській агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії та її соціально-економічних наслідків.

"Головним пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим в Стратегії зовнішньої політики, залишається протидія російській агресії і відновлення територіальної цілісності України" , – наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що Україна під час сесії Генасамблеї ООН збирається скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Крім того, голова МЗС наголосив, що Київ розраховує на підтримку "Кримської платформи" (ініціативи України з деокупації півострова).

Дмитро Кулеба: Київ розраховує на підтримку "Кримської платформи" / Фото: Facebook

Він зазначив, що це поверне повагу до Статуту ООН і буде сприяти припиненню грубого порушення міжнародного права. Також Кулеба дорікнув ООН через ігнорування саміту "Кримської платформи", який відбувся 23 серпня у Києві.

"Зазначу негативний момент, що ООН проігнорувала саміт "Кримської платформи" і не була на ньому представлена. Це сталося з абсолютно політичних мотивів і ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, оскільки головним завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки", – сказав голова українського МЗС під час брифінгу в Києві 16 вересня.

Генасамблея ООН – важливий для дипломатії ритуал

Магістр державного управління, політолог Володимир Воля зазначає, що Генеральна асамблея ООН є певним "ритуалізмом".

"Резолюцціі ООН, прийняті на Генасамблеї зараз більше схожі на ритуал. Вони фіксують наявність проблем в міжнародному порядку денному, але все рідше призводять до конкретних результатів", – пояснює "Сьогодні" експерт.

Володимир Воля: резолюції ООН все рідше призводять до конкретних результатів / Фото: Facebook

Водноча політолог упевнений, що такий захід є необхідним. Для лідерів держав це можливість вкотре показати себе, продемонструвати свої позиції та привернути увагу до проблем своїх країн.

"Крім того, на Генасамблеї ООН президенти в неформальній обстановці можуть зустрітися з главами інших держав, встановити нові контакти або підтримати існуючі, обговорити різні питання і погодити попередні дати офіційних візитів. З точки зору дипломатії, особистісний фактор такого кулуарного спілкування "в полях" дуже важливий і може бути досить результативним для реалізації різних питань міжнародних відносин", – каже Воля.

Чим Генасамблея корисна для України

Голова Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також зазначає, що Генасамблея ООН – хороший привід для зустрічей представників різних країн.

"Президенту України необхідно зміцнювати свої позиції в світі. Додаткові знайомства лише посприяють цьому", – пояснює "Сьогодні" політолог.

За його словами, головне питання, яке порушть Зеленський на Генасамблеї – це "Кримська платформа" та її подальший розвиток.

"Під час проведення "Кримської платформи" у Києві говорилося про те, що необхідно створити такий форум в межах ООН, зробити його субструктурою та отримати світове визнання. Виступ на Генасамблеї – хороший привід актуалізувати цю тему", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Кримську платформу" потрібно зробити субструктурою ООН та отримати світове визнання / Фото: Facebook

Також політолог упевнений, що Зеленський представить позицію України щодо необхідності модифікації Мінських угод по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

З ним погоджується голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков .

"Будуть порушені питання "Кримської платформи", проблеми Донбасу, санкцій проти Росії, нового постачання Україні зброї. Ми будемо акцентувати увагу на порушення прав людини і багаторазових порушеннях міжнародного права на тимчасово окупованих територіях", – додав політконсультант.

Разом з тим, як зазначив Биков, дипломатія достятньо довгостроковий процес і розраховувати на швидкий результат позитивного рішення українських проблем не варто. Однак участь у Генасамблеї ООН для України вкрай необхідна.

"Світ в черговий раз почує про проблеми України і навіть, якщо після завершення Генасамблеї, не буде величезної прориву у вирішенні наших питань, ми поступово, крок за кроком, наближаємося до повернення окупованих територій. Це дуже важливо", – резюмував Биков.

Сергій Биков: ми крок за кроком наближаємось до повернення окупованих територій / Фото: Facebook

Виступи лідерів держав

Зазначимо, що щорічні загальні дебати розпочнуться 21 вересня і триватимуть до 27 вересня. За традицією їх відкриває Бразилія, а за нею виступають США: як країна, на території якої розташовується штаб-квартира ООН. У першій половині першого дня дебатів крім президента Бразилії Жаіра Болсонару і президента США Джо Байдена у списку виступаючих президенти Киргизстану, Узбекистану, Литви, Ірану, Туреччини та інших країн.

На другу половину першого дня заплановані виступи президентів Франції, Туркменістану, Латвії, Польщі та Хорватії. У списку виступаючих є уточнення, хто з лідерів виступить за допомогою відеозв'язку: такою можливістю в перший день скористаються лідери Узбекистану, Ірану, Франції, Єгипту та Туркменістану. Виступ президента України запланований на другу половину дня в середу, 22 вересня.

Лідери Азербайджану, Казахстану і Таджикистану вказані у списку виступаючих 23 вересня і планують виступити по відеозв'язку. Виступ голови МЗС Російської Федерації запланований на суботу, 25 вересня. У список виступаючих, зазвичай, постійно вносять зміни.

У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації і Програми дій. На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, присвячений святкуванню Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Щорічні загальні дебати пройдуть з 21 по 27 вересня / Фото: Центр новин ООН

Що таке Генеральна Асамблея ООН

Генеральна Асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН. До її складу входять представники всіх держав-членів Організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, як-от питання миру і безпеки або прийом нових членів, вимагають більшості в дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.

Генеральна Асамблея – єдиний універсальний орган, який несе відповідальність за мир і безпеку, розвиток, ліквідацію бідності та інфекційних захворювань, роззброєння, забезпечення прав людини та захист навколишнього середовища.

У 1946 році в складі Генеральної Асамблеї була 51 держава, зараз – 193. У кінці сорокових років ХХ століття її порядок денний був присвячий, головним чином, проблемам деколонізації. За 75 років Генеральна Асамблея значно розширила коло обговорюваних питань і тепер займається ще й проблемами соціального і економічного розвитку, боротьбою з тероризмом, корупцією, незаконним обігом наркотиків і ВІЛ/СНІДом, захистом жінок, біженців та мігрантів, інвалідів, корінних народів і дітей, просуванням основних принципів демократії, боротьбою зі зміною клімату.

Генеральна Асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН / Фото: Центр новин ООН

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН у 2020-му

Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.

Зеленський у своїй промові наголосив, що є головлю держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки для закінчення війни на Донбасі.

Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.

Нагадаємо, Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.