Кулеба поскаржився на ООН через один неприємний момент стосовно України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головним негативом майбутньої участі України у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН те, що ця організація проігнорувала саміт "Кримської платформи" у Києві, який проходив 23 серпня. Про це він заявив на брифінгу..
Він вважає, що рішення не брати участь у "Кримській платформі" було прийнято з політичних мотивів.
"Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже основним завданням ООН є підтримка миру і безпеки. І коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, НАТО, ГУАМ в саміті "Кримської платформи", а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам про стан справ в самій організації, і про розуміння нею своєї ролі і місії в світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих країн", – сказав Кулеба.
Тим часом Україна готується до Генасамблеї ООН. Очікується виступ Володимира Зеленського, але не зрозуміло – наживо або онлайн. На Банковій озвучили умову візиту президента у США.
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го
- Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.
- Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.
- Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.
Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт "Кримської платформи", в якому брали участь 46 країн і міжнародних організацій. Учасники саміту погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму, використовувати загальні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також була прийнята декларація "Кримської платформи".