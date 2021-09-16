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Кулеба поскаржився на ООН через один неприємний момент стосовно України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 вересня, 15:53
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Глава МЗС України вважає, що міжнародна організація прийняла політичне рішення на догоду окремим країнам
Міністра розлютила поведінка ООН. Колаж "Сьогодні"
Міністра розлютила поведінка ООН. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головним негативом майбутньої участі України у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН те, що ця організація проігнорувала саміт "Кримської платформи" у Києві, який проходив 23 серпня. Про це він заявив на брифінгу..

Він вважає, що рішення не брати участь у "Кримській платформі" було прийнято з політичних мотивів.

"Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже основним завданням ООН є підтримка миру і безпеки. І коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, НАТО, ГУАМ в саміті "Кримської платформи", а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам про стан справ в самій організації, і про розуміння нею своєї ролі і місії в світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих країн", – сказав Кулеба.

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Тим часом Україна готується до Генасамблеї ООН. Очікується виступ Володимира Зеленського, але не зрозуміло – наживо або онлайн. На Банковій озвучили умову візиту президента у США.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт "Кримської платформи", в якому брали участь 46 країн і міжнародних організацій. Учасники саміту погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму, використовувати загальні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також була прийнята декларація "Кримської платформи".

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