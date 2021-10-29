Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Погляди

"У нас "гра в кальмара" у Кабміні": яких міністрів звільнять і хто їх замінить

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 жовтня, 10:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На початку листопада депутати можуть відправити у відставку мінімум чотирьох міністрів – вже є кандидати у їхнє крісло
Кабмін чекають перестановки. Колаж "Сьогодні"
Кабмін чекають перестановки. Колаж "Сьогодні"

В уряді замінять щонайменше чотирьох міністрів – у Мінреінтеграції, Міноборони, Мінекології та Міністерстві стратегічних галузей промисловості. Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк навіть назвав деяких кандидатів у ці відомства. Про це він сказав в ефірі на програмі "Ранок чемпіонів" в ефірі Україна 24.

"У нас "гра в кальмара" (аналогія з відомим фільмом) триває в уряді і як мінімум чотири гравці (міністри) будуть замінені. Точно втратить посаду Роман Абрамовський (Мінекології), він уже й написав заяву. Інсайд: його місце займе його заступник із цифрової трансформації Руслан Стрілець", – сказав він.

Желєзняк упевнений, що вже практично точно Андрій Таран піде з Міноборони.

Реклама

"Замість нього, те, що я чув і в ЗМІ, і в кулуарах, буде Резніков (зараз у Мінреінтеграції). У крісло Мінреінтеграції найімовірніше одна моя колега, яка представляє "слугу народу" (Ірина Верещук. – Ред.), піде на цю посаду", – сказав нардеп.

Він також вважає, що піде і Олег Уруський з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Міністерство було створено у липні минулого року, але досі не зрозуміло, чим воно займається. Ані стратегій, ані промисловості ми там не побачили. Там буде заміна керівника – ним буде один із керівників фіскального органу в нашій країні", – наголосив Железняк.

Відставки у Кабміні

Найбільше говорили про відставку міністра оборони Тарана. З ним, як відомо, вже все зрозуміло: днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що президент України вже остаточно ухвалив рішення щодо наступника Тарана. Спочатку ходили розмови про Верещук, але на арену вийшов новий кандидат – Олексій Резніков.

Міністр охорони довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський сам написав заяву на звільнення.

Реклама

Також Давид Арахамія розповідав, кого точно не торкнуться перестановки у Кабміні. Він спростував інформацію про звільнення двох міністрів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

153 289

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти