"У нас "игра в кальмара" в Кабмине: каких министров уволят, и кто их заменит

В правительстве заменят минимум четверых министров – в Минреинтеграции, Минобороны, Минэкологии и Министерства стратегических отраслей промышленности. Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк даже назвал некоторых кандидатов в эти ведомства. Об этом он сказал в эфире программу "Утро чемпионов" в эфире Украина 24.
"У нас "игра в кальмара" (аналогия с известным фильмом) продолжается в правительстве и как минимум четыре игрока (министра) будут заменены. Точно потеряет должность Роман Абрамовский (Минэкологии), он уже и написал заявление. Инсайд: его место займет его заместитель по цифровой трансформации Руслан Стрелец", – сказал он.
Железняк уверен, что уже практически точно Андрей Таран уйдет из Минобороны.
"Вместо него, то что я слышал и в СМИ, и в кулуарах, будет Резников (сейчас в Минреинтеграции). В кресло Минреинтеграции вероятней всего одна моя коллега, которая представляет "слуга народа" (Ирина Верещук. – Ред.), пойдет на эту должность", – сказал нардеп.
Он также считает, что уйдет и Олег Уруский с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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"Министерство было создано в июле прошлого года, но до сих пор не понятно, чем оно занимается. Ни стратегий, ни промышленности мы там не увидели. Там будет замена руководителя – им будет один из руководителей фискального органа в нашей стране", – подчеркнул Железняк.
Отставки в Кабмине
Больше всего говорили об отставке министра обороны Тарана. С ним, как известно, уже все понятно: на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что президент Украины уже окончательно принял решение по преемнику Тарана. Изначально ходили разговоры о Верещук, но на арену вышел новый кандидат – Алексей Резников.
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сам написал заявление на увольнение.
Также Давид Арахамия рассказывал, кого точно не коснутся перестановки в Кабмине. Он опроверг информацию об увольнении двух министров.