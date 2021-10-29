"У нас "игра в кальмара" в Кабмине: каких министров уволят, и кто их заменит

В начале ноября депутаты могут отправить в отставку минимум четверых министров – уже есть кандидаты в их кресло

Кабмин ждет встряска. Коллаж "Сегодня"

В правительстве заменят минимум четверых министров – в Минреинтеграции, Минобороны, Минэкологии и Министерства стратегических отраслей промышленности. Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк даже назвал некоторых кандидатов в эти ведомства. Об этом он сказал в эфире программу "Утро чемпионов" в эфире Украина 24.

"У нас "игра в кальмара" (аналогия с известным фильмом) продолжается в правительстве и как минимум четыре игрока (министра) будут заменены. Точно потеряет должность Роман Абрамовский (Минэкологии), он уже и написал заявление. Инсайд: его место займет его заместитель по цифровой трансформации Руслан Стрелец", – сказал он.

Железняк уверен, что уже практически точно Андрей Таран уйдет из Минобороны.

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"Вместо него, то что я слышал и в СМИ, и в кулуарах, будет Резников (сейчас в Минреинтеграции). В кресло Минреинтеграции вероятней всего одна моя коллега, которая представляет "слуга народа" (Ирина Верещук. – Ред.), пойдет на эту должность", – сказал нардеп.

Он также считает, что уйдет и Олег Уруский с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Министерство было создано в июле прошлого года, но до сих пор не понятно, чем оно занимается. Ни стратегий, ни промышленности мы там не увидели. Там будет замена руководителя – им будет один из руководителей фискального органа в нашей стране", – подчеркнул Железняк.

Отставки в Кабмине

Больше всего говорили об отставке министра обороны Тарана. С ним, как известно, уже все понятно: на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что президент Украины уже окончательно принял решение по преемнику Тарана. Изначально ходили разговоры о Верещук, но на арену вышел новый кандидат – Алексей Резников.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сам написал заявление на увольнение.

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Также Давид Арахамия рассказывал, кого точно не коснутся перестановки в Кабмине. Он опроверг информацию об увольнении двух министров.