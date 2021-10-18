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Відставки в Кабміні: "слуги народу" виберуть п'ять нових міністрів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 жовтня, 14:19
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Парламентська фракція "Слуга народу" в понеділок, 18 жовтня, збереться на засідання
"Слуги народу" обговорять ротації в Кабміні. Фото: колаж "Сьогодні"
"Слуги народу" обговорять ротації в Кабміні. Фото: колаж "Сьогодні"

Фракція "Слуга народу" на засіданні сьогодні, 18 жовтня, планує розглянути питання про можливі кадрові ротації в Кабміні.

Про це розповів глава Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Інтерфакс-Україна.

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За його словами, для того, щоб кадрові питання потрапили в зал Верховної Ради, має пройти час, тому цього тижня на пленарних засіданнях їх розглядати не будуть.

"Я просто можу сказати, що цього тижня кадрових питань не буде, а вже за результатами проведення фракції ми будемо вирішувати, які кадрові питання вноситимуться в зал і яка щодо них буде позиція парламенту", – сказав Стефанчук.

Прізвища міністрів, яких можуть замінити, глава ВР не назвав. Однак низка ЗМІ повідомляє, що з настроїв усередині фракції, найближчим часом можуть замінити близько 5 міністрів.

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Так, під загрозою звільнення:

  • віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;
  • міністр соцполітики Марина Лазебна;
  • міністр оборони Андрій Таран;
  • міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський;
  • перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Кандидати на вихід

  • Офіційно досі не називалося жодного прізвища на вихід, були лише висловлювання невдоволення деяких політиків щодо того чи іншого міністра. Так, наприклад, часто точилися розмови про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра соціальної політики Марини Лазебної.
  • Також у "Слузі народу" навіть натякнули на відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього його уряду, мовляв, тепер перед Кабміном стоять інші завдання, для яких потрібні нові люди.
  • Заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук зазначала, що говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів (серед яких можуть бути "слуги").

Як ми вже писали, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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