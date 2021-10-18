Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Власть События

Отставки в Кабмине: "слуги народа" выберут пять новых министров

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
18 октября, 14:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Парламентская фракция "Слуга народа" в понедельник, 18 октября, соберется на заседание
"Слуги народа" обсудят ротации в Кабмине. Фото: коллаж "Сегодня"
"Слуги народа" обсудят ротации в Кабмине. Фото: коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" на заседании сегодня, 18 октября, планирует рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабмине.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.

Реклама

По его словам, для того, чтобы кадровые вопросы попали в зал Верховной Рады должно пройти время, поэтому на этой неделе на пленарных заседаниях их рассматривать не будут.

"Я просто могу сказать, что на этой неделе кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какой по ним будет позиция парламента", — сказал Стефанчук.

Фамилии министров, которых могут заменить, глава ВР не назвал. Однако ряд СМИ сообщает, что по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить около 5 министров.

Реклама

Так, под угрозой увольнения:

  • вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский,
  • министр соцполитики Марина Лазебная,
  • министр обороны Андрей Таран,
  • министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский,
  • первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

Кандидаты на выход

  • Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.
  • Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.
  • Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги").

Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

18 октября 1991. Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании мощностей по производству национальной валюты и ценных бумаг

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

94 605

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять