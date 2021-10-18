Отставки в Кабмине: "слуги народа" выберут пять новых министров

Парламентская фракция "Слуга народа" в понедельник, 18 октября, соберется на заседание

"Слуги народа" обсудят ротации в Кабмине. Фото: коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" на заседании сегодня, 18 октября, планирует рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабмине.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.

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По его словам, для того, чтобы кадровые вопросы попали в зал Верховной Рады должно пройти время, поэтому на этой неделе на пленарных заседаниях их рассматривать не будут.

"Я просто могу сказать, что на этой неделе кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какой по ним будет позиция парламента", — сказал Стефанчук.

Фамилии министров, которых могут заменить, глава ВР не назвал. Однако ряд СМИ сообщает, что по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить около 5 министров.

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Так, под угрозой увольнения:

вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский ,

, министр соцполитики Марина Лазебная ,

, министр обороны Андрей Таран ,

, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский ,

, первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

Кандидаты на выход

Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.

Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.

и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди. Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги").

Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.