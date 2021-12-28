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Так буде з кожним президентом: Савченко пророкує Зеленському сумний кінець

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
28 грудня, 09:32
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Колишній депутат не бачить нічого страшного в тому, якщо президенти сидітимуть
Савченко вважає, що Зеленський рано чи пізно опиниться за ґратами. Колаж "Сьогодні"
Савченко вважає, що Зеленський рано чи пізно опиниться за ґратами. Колаж "Сьогодні"

І п'ятий президент України Петро Порошенко, і нинішній глава держави Володимир Зеленський отримають вироки та сидітимуть. Таку думку висловила у програмі "Чергові по країні" на телеканалі Україна 24 екснардеп Надія Савченко.

Коментуючи кримінальне провадження стосовно Порошенка, вона зазначила, що з огляду на нашу судову систему справа триватиме довго.

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"Я вважаю, що не має значення, яким шляхом Порошенка буде притягнуто до відповідальності на цей час. Я теж за законні способи, рішення судів, теж не розумію цих РНБОшних "витівок". Якщо говорити про політичний аспект у нас... Порошенко сам розв'язав цей "ящик Пандори". Янукович за держзраду отримав вирок. Думаю, що Порошенко буде другим президентом в Україні, який отримає вирок за держзраду", – сказала Савченко.

Також вона передбачила незавидну долю і Зеленському.

"Наступним піде Зеленський. І так піде кожен президент, який ставатиме президентом. Кожному з президентів є, за що відповідати перед народом, кожен президент ухвалює дурні рішення, які погіршують стан українців. Тому я вважаю, що немає нічого страшного, якщо президенти будуть сидіти. Ще краще, щоб президенти знали, що вони йдуть і вже будуть сидіти", – заявила Савченко.

Президентів за ґрати?

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