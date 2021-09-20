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Стефанчук хоче, щоб депутати Ради могли голосувати з дому онлайн

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник розділу "Влада"
20 вересня, 14:53
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В даний час голосувати онлайн можна лише під час засідань комітетів
Руслан Стефанчук поскаржився на неможливість приймати закони дистанційно. Фото: колаж "Сьогодні"
Руслан Стефанчук поскаржився на неможливість приймати закони дистанційно. Фото: колаж "Сьогодні"

В українському законодавстві немає ні слова про те, чи можна депутатам Верховної Ради голосувати дистанційно. Але віце-спікер Руслан Стефанчук пропонує це змінити.

Віце-спікер Верховної Ради від "Слуги народу" Руслан Стефанчук поскаржився на неможливість приймати закони дистанційно в певних випадках. На його думку, це потрібно передбачити в законодавчому полі.

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Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради, під час якої спікер парламенту Дмитро Разумков виступав по відеозв'язку.

"Така ситуація в черговий раз, по-моєму, передбачає необхідність прийняття законодавства про можливість переведення діяльності Верховної Ради в певних випадках онлайн. На жаль, згідно із законодавством, у нас така можливість є тільки для засідань комітетів, і все ж хотілося б, щоб цей досвід перейшов і на інші робочі органи Ради", – сказав Стефанчук.

Віце-спікер додав, що сьогоднішнє засідання за участю Дмитра Разумкова через відеозв'язок нагадує йому "скайп-вечорниці", які слід припинити.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що вже вдруге отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

  • Раніше сайт "Сьогодні" інформував, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і віце-спікер Ради Руслан Стефанчук публічно розкритикували Разумкова в прямому ефірі.
  • Також ми з'ясували у нардепів "Слуги народу", чизагрожує тепер спікеру Верховної Ради відставка.

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